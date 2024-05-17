ثروة رئيس وزراء بريطانيا تقترب من مليار دولار.. هذه تفاصيلها

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ارتفعت الثروة الشخصية لرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزوجته أكشاتا مورتي بأكثر من 120 مليون جنيه إسترليني (151 مليون دولار أميركي) خلال العام الماضي، وأصبحت ثروتهما تزحف صعوداً لتقترب من المليار دولار، وهو بذلك ربما يكون رئيس الوزراء الأغنى والأكثر ثراء في تاريخ بريطانيا.

وكشفت أحدث قائمة سنوية للأثرياء نشرتها صحيفة "صنداي تايمز"، واطلعت عليها "العربية.نت"، أن ثروة سوناك وزوجته سجلت نمواً هائلاً خلال عام واحد فقط، وذلك على الرغم من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وعلى الرغم من أزمة الغلاء المعيشي التي يعاني منها سكان بريطانيا عموماً.

وبلغت ثروة سوناك وزوجته مورتي 651 مليون جنيه إسترليني (823 مليون دولار)، بحسب ما ورد في القائمة الأخيرة التي نشرتها "صنداي تايمز"، بعد أن كانت ثروتهما العام الماضي 2023 عند مستوى 529 مليون جنيه إسترليني.

ويرتبط هذا الارتفاع بحصة مورتي الصغيرة في شركة "إنفوسيس"، وهي شركة تكنولوجيا المعلومات الهندية العملاقة التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار (55.3 مليار جنيه إسترليني) والتي شارك في تأسيسها والدها الملياردير.

وارتفعت قيمة أسهمها بمقدار 108.8 مليون جنيه إسترليني إلى ما يقرب من 590 مليون جنيه إسترليني لهذا العام.

ومع ذلك، لا تزال ثروة الزوجين أقل من مستواها الذي كانت عليه عام 2022 عندما بلغت نحو 730 مليون جنيه إسترليني.

وجاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه قائمة أغنى الأشخاص في بريطانيا أن ثروة الملك تشارلز نمت أيضاً هذا العام، حيث ارتفعت إلى 610 ملايين جنيه إسترليني من 600 مليون جنيه إسترليني.

وأظهرت القائمة أن عدد المليارديرات البريطانيين انخفض مرة أخرى، استمراراً للوضع الذي شهدناه في عام 2023.

ووصل عدد المليارديرات إلى ذروته عند 177 في عام 2022، قبل أن ينخفض إلى 171 ثم ينخفض مرة أخرى إلى 165 هذا العام، مدفوعاً برؤية البعض لثرواتهم الخاصة تتقلص وسط معدلات اقتراض عالية ومغادرة البعض الآخر للبلاد.

وقال روبرت واتس، معد قائمة الأثرياء: "تشير القائمة لهذا العام إلى أن طفرة المليارديرات في بريطانيا قد وصلت إلى نهايتها". وأضاف: "لقد شهد العديد من رواد الأعمال المحليين انخفاض ثرواتهم، كما أن بعض الأثرياء العالميين الذين أتوا إلى هنا يرحلون. تعتمد الآلاف من سبل عيش البريطانيين على الأثرياء إلى حد ما. سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كنا قد وصلنا الآن إلى ذروة المليارديرات، وماذا يعني ذلك بالنسبة لاقتصادنا".

وتمتلك قائمة أغنى 350 فرداً وعائلة في بريطانيا ثروة مجتمعة تبلغ 795.36 مليار جنيه إسترليني، وفقاً للبيانات الجديدة.