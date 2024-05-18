ضربات أوكرانيا تعطل 14% من طاقة التكرير في روسيا

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قالت وكالة المخابرات الأميركية التابعة للبنتاغون إن ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية في وقت سابق من هذا العام عطلت 14% من قدرة تكرير النفط في البلاد ورفعت أسعار الوقود المحلية، لكن كان لها تأثير ضئيل على إنتاج الكهرباء.

وأدى فقدان بعض قدرات التكرير الروسية إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة 20% إلى 30% بحلول منتصف مارس/آذار، كما أدى إلى وقف الصادرات للتركيز على تلبية الطلب المحلي، وفقاً لتقييم أجرته وكالة الاستخبارات الدفاعية، والذي تم تلخيصه في تقرير صدر الخميس من قبل المفتش العام المشرف على المساعدات الأميركية لأوكرانيا، وفقا لتقرير نشرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

وأورد التقرير: "للتخفيف من تأثير هذه الإضرابات، حظرت روسيا صادرات البنزين لمدة ستة أشهر بدءًا من مارس، وبدأت في استيراد المنتجات المكررة من بيلاروسيا، والمخطط لاستيرادها من كازاخستان، وأعطت الأولوية لشحنات المنتجات البترولية عن طريق السكك الحديدية الروسية، بدلاً من وسائل النقل الأخرى".

وأوكرانيا، التي تعتمد على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة لمحاربة روسيا، أصبحت أكثر عدوانية في ضرب الأهداف داخل الأراضي الروسية. وفي حين أن الهجمات على مصافي التكرير كانت مصممة لاستنزاف عائدات الوقود والتصدير للقوات المسلحة الروسية، فقد انتقدتها الولايات المتحدة باعتبارها تشكل خطراً على أسعار النفط العالمية.

وفي حين أن الهجمات لا تزال مستمرة، فإن تحليل وكالة الاستخبارات الدفاعية يغطي فترة شهرين فقط - من الضربة الأولى في 21 يناير/كانون الثاني، على مصنع أوست-لوغا التابع لشركة "نوفاتيك"، حتى هجوم 24 مارس/آذار على محطة للطاقة في "نوفوتشركاسك".

لقد أدت الهجمات على منشآت الطاقة "إلى انقطاع بسيط في الكهرباء عن الجيش الروسي والسكان المدنيين" لأن "روسيا لديها قدرة توليد قوية - ثالث أكبر قدرة في العالم - ودرجة عالية من التكرار في شبكتها".

في يوم الجمعة، تعرضت مصفاة توابسي التابعة لشركة "روسنفت" الواقعة على البحر الأسود لواحدة من أكبر هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية في روسيا. وكانت المصفاة، التي تصدر الديزل وزيت الوقود، متوقفة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر بعد هجوم أواخر يناير/كانون الثاني، ولم تستأنف عملياتها إلا مؤخرًا، وفقًا لبيانات ومعلومات الصناعة من وكالة الطاقة الدولية.

وقال التقرير إن الضربات الأوكرانية ضد أسطول البحر الأسود الروسي باستخدام طائرات بحرية بدون طيار "غيرت أنماط العمليات البحرية الروسية". بدأ أسطول البحر الأسود الروسي في تجنب الساحل الأوكراني ونقل بعض السفن بعيدًا عن قاعدته الرئيسية في "سيفاستوبول" المحتلة في شبه جزيرة القرم، وفقًا للتقرير.

تم تضمين التقييم والبيانات في أحدث تقرير ربع سنوي حول المساعدات العسكرية والمدنية الأميركية لأوكرانيا من مفتش البنتاغون روبرت ستورتش.