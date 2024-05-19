أزمة تهدد "إنتر ميلان" بعد خلافات بين مالك النادي وأكبر دائنيه

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قال مالك إنتر ميلان إن دائنه "أوكتري كابيتال مانجمنت" يفتقر إلى "المشاركة الهادفة" لإيجاد حل لالتزامات الديون التي تلوح في الأفق على نادي كرة القدم الإيطالي.

وانتقد رئيس إنتر، ستيفن تشانغ، تصرفات أكبر دائنيه في بيان نشر يوم السبت على الموقع الإلكتروني للفريق، قائلا إنها "تشكل مخاطر محتملة على النادي يمكن أن تعرض استقراره للخطر بشكل خطير".

ومع ذلك، قال إنه "ملتزم بالعمل من أجل التوصل إلى حل سلمي" مع مدير الأصول الأميركي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

يحين موعد استحقاق الديون يوم الاثنين المقبل، وبالتالي فإن ملكية سونينغ للإنتر، معرضة للخطر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي.

أقرضت شركة أوكتري 275 مليون يورو (300 مليون دولار) لمجموعة شركات Suning Holding Group الصينية في عام 2021 لدعم الشؤون المالية لإنتر ميلان طوال فترة الوباء. ومع تراكم الفوائد، أصبح القرض مستحقاً الآن لما يقرب من 400 مليون يورو. ويتم تأمين ديونها بحصة الأغلبية التي تمتلكها شركة Suning في إنتر ميلان.

وتجري سونينغ محادثات مع شركة Pimco، منذ أسابيع بشأن تمويل جديد لإعادة تمويل ديون Oaktree، وبينما كان الطرفان في مناقشات متقدمة، لم يتم التوصل إلى اتفاق حيث أصبح تنفيذه صعباً بشكل متزايد قبل الموعد المحدد لاستحقاق ديون أوكتري، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر في وقت سابق من هذا الشهر.

إنتر ميلان هو أحد أندية كرة القدم الأكثر شهرة في إيطاليا. تأسس النادي عام 1908، وفاز بالدوري الإيطالي هذا الموسم وحصل على المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا - أهم كأس للأندية في أوروبا - العام الماضي.