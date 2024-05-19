الصين تقتحم سوق السيارات الطائرة.. أول إنتاج في 2026

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تواصل الصين اقتحامها لعالم السيارات ولكن هذه المرة عن طريق السيارات الطائرة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "Xpeng"

-وهي شركة صينية لصناعة السيارات الكهربائية- أن عام 2026 سيكون موعد تقديم أول سيارة طائرة في العالم والتي تمر حالياً بعملية اعتماد من قبل هيئة تنظيم الطيران الصينية.

ستحمل السيارة الطائرة اسم "X2" وتتسع لراكبين، ستكون كهربائية بالكامل وتعمل ببطاريات الليثيوم ويمكنها الطيران لمدة 35 دقيقة بشحنة واحدة مدتها 3 ساعات.

ويعد عام 2026 متأخرًا قليلاً عن هدف التسليم السابق للشركة والذي كان محدداً في الربع الرابع من 2025، لكن مثل العديد من شركات صناعة السيارات تأثرت "XPeng" بالنقص العالمي في أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة السيارات ما أدى إلى تأجيل موعد التسليم حتى 2026.

ويتوقع مؤسس "XPeng" أن تتحول جميع شركات صناعة السيارات في المستقبل إلى شركات تصنع الروبوتات والسيارات الطائرة خلال مدة تتراوح بين 10 إلى 30 عاماً.