الناخبون الأميركيون يفضلون ترامب على بايدن في الاقتصاد.. البيانات تكشف السبب

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حينما يتعلق الأمر بالاقتصاد فإن الناخبين الأميركيين، يعطون الأفضلية لدونالد ترامب على جو بايدن، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

هذا على الرغم من أن سنوات بايدن كانت أفضل وقت للعثور على عمل منذ الستينيات، وقد انتعشت الولايات المتحدة من الوباء بنمو أقوى من نظيراتها الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان ونمو أقوى بشكل عام مما كان عليه في عهد الرئيس ترامب.

وبدلا من ذلك، يركز الناخبون هذا العام على القفزة الحادة في الأسعار نتيجة لارتفاع التضخم بعد الوباء.

وفي استطلاع أجرته بلومبرغ/مورنينغ كونسلت في أبريل في الولايات وسط انقسامات الناخبين، قال المشاركون بنسبة 51% إلى 32% إنهم كانوا في وضع مالي أفضل في عهد ترامب مقارنة ببايدن. ومن بين 15 قضية اقتصادية، كانت تكلفة السلع اليومية هي الشغل الشاغل للناخبين المسجلين في الاستطلاع.

وبطبيعة الحال، ساهم كوفيد في تشكيل النتائج بقوة في ظل كلتا الإدارتين. تولى ترامب منصبه وسط توسع اقتصادي راسخ، ثم أصيب بجائحة عالمية. كان على بايدن أن يتعامل مع العواقب.

وتُظهِر البيانات الاقتصادية الحقائق الواضحة وراء حكم الأميركيين على أداء الرئيسين. لا توضح الأرقام الرئيسية كيفية توزيع مكاسب الدخل. كما أنهم لا يتوقعون التأثير طويل المدى لسياسات أي من الرئيسين.

وقال المتحدث باسم حملة بايدن - هاريس، جيمس سينجر، إن الرئيس "يقود عودة أميركية عظيمة للخروج من فوضى الفشل التي خلفها دونالد ترامب وراءه". وقال إنه في عهد بايدن، تفوق أداء البلاد على توقعات بلومبرغ إيكونوميكس – والعديد من المتنبئين الآخرين في الأسواق المالية – بأن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستؤدي إلى الركود. ووصف اختيار بلومبرغ للمؤشرات بأنه "معيب"، مشيرا بدلا من ذلك إلى 15 مليون وظيفة جديدة تم إنشاؤها منذ تولى بايدن منصبه.

جادلت حملة ترامب بأنه يجب استبعاد فقدان الوظائف أثناء الوباء. وقالت المتحدثة كارولين ليفيت إن ترامب، إذا أعيد انتخابه، "فسيعيد تنفيذ أجندته "أميركا أولاً" الداعمة للنمو والوظائف ويرفع مستوى جميع الأميركيين".

تبدأ تجربة الناخبين مع الاقتصاد من خلال قدرتهم الشرائية.

إن نصيب الفرد من الدخل الشخصي الحقيقي القابل للتصرف ــ الأموال المتاحة للإنفاق بعد الضرائب والمعدلة وفقاً للتضخم ــ يشكل مقياساً واضحاً لمستوى المعيشة. وفي عهد بايدن، تحسن الوضع، ولكن في المتوسط فقط بنحو ربع الوتيرة التي تم تحديدها خلال سنوات ترامب.

لقد غذى ترامب الاقتصاد بحوافز ممولة بالعجز أكبر بكثير من تلك التي قدمها بايدن، حيث أصدر تخفيضاً ضريبياً بقيمة 1.9 تريليون دولار لمدة 10 سنوات، انحرف نحو الأسر الأكثر ثراءً حتى قبل الأزمة الاقتصادية الوبائية.

ضخ الرئيس السابق 3.5 تريليون دولار أخرى لشيكات التحفيز وغيرها من الإغاثة من الأوبئة، وفقاً لتقديرات اللجنة غير الحزبية للموازنة الفيدرالية المسؤولة. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع دخل الأميركيين على الرغم من أن عمليات الإغلاق الوبائية أدت إلى انهيار الاقتصاد وزيادة البطالة.

وتقارن تخفيضات ترامب الضريبية والإغاثة من الأوبئة بـ 2.2 تريليون دولار من صافي نفقات الإغاثة في عهد بايدن، وفقاً لتقديرات اللجنة. وأدت جولات التحفيز المتعاقبة للرئيسين إلى ارتفاع الديون الفيدرالية.

ومع ذلك، أدى التضخم في عهد بايدن إلى نمو الدخل المتاح والذي يسير على الطريق الصحيح ليكون واحداً من أسوأ المعدلات في أي رئاسة بعد الحرب العالمية الثانية.

من المرجح أن تكون الزيادة التراكمية في أسعار المستهلكين خلال فترة ولاية بايدن أعلى من أي رئيس آخر خلال الأربعين عاماً الماضية. وبالمقارنة، كان التضخم في عهد ترامب يدور بشكل عام حول هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% وأنهى فترة ولايته عند مستوى أقل.

تولى ترامب منصبه مع معدل تضخم بلغ 2.5% في عام 2017، وأدى الانهيار الاقتصادي الوبائي إلى انخفاض المعدل إلى الصفر تقريباً. بلغ التضخم السنوي أعلى مستوى له منذ 40 عاماً عند 9.1% في يونيو 2022 مع إعادة فتح الاقتصاد. وانخفض المعدل منذ ذلك الحين لكنه ظل مرتفعا بشكل متواصل عند 3.4% في أبريل.

ويلقي الجمهوريون اللوم على مشروع قانون الإغاثة من الوباء الذي وقعه بايدن في مارس 2021 والإنفاق الفيدرالي الآخر. ولكن شيكات التحفيز تم توزيعها أيضا خلال رئاسة ترامب، وتم إقرار تخفيضات ضريبية. من المحتمل أن يكون التأثير المشترك لبرامج الإغاثة في عصر الوباء في عهد الرئيسين قد لعب دوراً في توليد التضخم عندما أعيد فتح الاقتصاد.

وكانت القيود التي فرضتها سلسلة التوريد عندما عادت البلاد إلى الحياة، بمثابة حافز إضافي وهام.

وسيكون متوسط معدل البطالة المتوقع لبايدن بنسبة 4.1% هو الأدنى بالنسبة لأي رئيس حديث باستثناء فترة ولاية ليندون جونسون 1965-1969.

وارتفع معدل البطالة من 3.6% في نهاية عام 2019 إلى 14.8% في أبريل 2020 مع تفشي الوباء قبل أن ينخفض إلى 6.4% في الشهر الذي ترك فيه ترامب منصبه. واستمرت في الانخفاض في عهد بايدن مع تعافي الاقتصاد.

ويمكن للرئيس الديمقراطي (بايدن) أن يتباهى بمعدل بطالة أقل من 4% لأكثر من عامين، وهي أطول فترة من البطالة المنخفضة منذ أكثر من نصف قرن.

وقد أفادت الفترة المستمرة من فرص العمل القوية بشكل خاص المجموعات التي واجهت تاريخياً صعوبة في الحصول على عمل، مثل الأقليات العرقية والإثنية والمعاقين. وصلت معدلات البطالة بين الأميركيين من أصل إفريقي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في عهد بايدن، على الرغم من أنها انخفضت أيضاً إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في عهد ترامب قبل وقت قصير من تفشي الوباء.

أصبح عدد الأمهات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 18 عاماً في المنزل يعملن الآن أكثر من أي وقت مضى مسجل في البيانات التي تعود إلى عام 2009، ومن المحتمل أن يساعد ذلك سوق العمل القوية وقبول أصحاب العمل بعد الوباء لترتيبات العمل عن بعد والمختلط.

كما ارتفعت الأسهم في عهد كلا الرئيسين. اعتباراً من إغلاق السوق يوم الأربعاء، فإن الزيادة التراكمية في مؤشر الأسهم القياسي S&P 500 في عهد بايدن تتقدم قليلاً على المكاسب التي تحققت في نفس المرحلة من رئاسة ترامب.

وأنهت الأسهم بقوة في عهد ترامب، حيث حقق مؤشر ستاندرد آند بورز مكاسب تراكمية بنسبة 68% أثناء وجوده في البيت الأبيض. وشمل ذلك انهياراً وبائياً متقلباً أعقبه ارتفاع مذهل غذاه التحفيز الحكومي وتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

فقد أدت تخفيضات ترامب الضريبية إلى خفض معدل ضريبة دخل الشركات الفيدرالية من 35% إلى 21%، مما أدى إلى ارتفاع أرباح الشركات وبالتالي أسعار أسهمها. وكانت أسعار الفائدة منخفضة أيضاً وظل التضخم أقل من 3% خلال رئاسة ترامب، مما ساعد على تعزيز الأسهم.

في عهد بايدن، كانت الأسهم في حالة تمزق مؤخراً على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدى النمو الاقتصادي العام القوي إلى تعزيز أرباح الشركات، في حين أدى التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تغذية الإثارة بشأن تحسين الإنتاجية. وقد استفادت السوق أيضاً من النمو الضخم الذي حققته شركات التكنولوجيا الأميركية "الرائعة السبعة".

لقد أصبح من الصعب للغاية شراء منزل جديد في عهد بايدن، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أسعار الفائدة لمحاربة التضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الرهن العقاري.

ومع ذلك، فإن متوسط معدلات الرهن العقاري في عهد بايدن أقل من أي رئيس حديث قبل باراك أوباما.

لكن معدلات الرهن العقاري المنخفضة للغاية خلال الوباء جعلت من الصعب شراء منزل جديد الآن. ويتردد أصحاب المنازل الذين أعادوا تمويلهم برهن عقاري رخيص في البيع، مما يقلل من المعروض من المنازل في السوق ويبقي الأسعار مرتفعة.

كان النمو الاقتصادي الإجمالي في عهد بايدن أقوى منه في عهد ترامب، مدعوماً بالمدخرات التي تركها المستهلكون بسبب الاحتماء أثناء الوباء إلى جانب التحفيز من حزمة بايدن للإغاثة من الوباء.

لقد تفوق الاقتصاد الأميركي على أقرانه العالميين في عهد بايدن مع تعافيه من مرض كوفيد، الذي أنتج تقلبات حادة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الأخير من رئاسة ترامب.