بعد مكاسبه مقابل الدولار.. الجنيه المصري يرتفع أمام 6 عملات عربية

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بعد المكاسب التي حققها مقابل الدولار؛ ارتفع سعر صرف الجنيه المصري مقابل 6 عملات عربية خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع.

ولدى البنك الأهلي المصري، تراجع سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 152 جنيها للشراء بتراجع 54 قرشاً، 154.57 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمتها 1.76 جنيه. كما انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 12.49 جنيه بتراجع 12 قرشا، 12.52 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمته 11 قرشاً.

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وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي تراجعاً بقيمة 12 قرشًا بعدما تراجع إلى مستوى 12.77 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع. وسعر سعر صرف الدينار البحريني مستوى 124.16 جنيه للشراء بتراجع بلغ 8 قروش، و125.52 جنيه للبيع بتراجع بلغ نحو 52 قرشا.

وهبط سعر صرف الريال القطري إلى مستوى 11.88 جنيه للشراء بتراجع بلغ 12 قرشا، و12.88 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش. وسجل سعر صرف الدينار الأردني مستوى 65.58 جنيه للشراء بتراجع بلغت قيمته 64 قرشاً، و66.30 جنيه للبيع بتراجع بنحو 61 قرشًا.

وكان الدولار قد سجل انخفاضاً بنحو 44 قرشاً أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث تراجع سعره في السوق الرسمية إلى مستوى 46.85 جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، مقارنة بسعر صرف يوم الخميس قبل الماضي والتي كان يجري تداولها عند مستوى 47.29 جنيه.

جاء ذلك مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وارتفاع حصيلة الصفقات الاستثمارية الخارجية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.

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وكانت الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبي قد سجلت زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء عقب إعلان الحكومة المصرية عن إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وفي إطار تحسن السيولة الدولارية، أعلنت الحكومة المصرية تسلمها نحو 14 مليار دولار من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة غربي الإسكندرية. وتضمن الاتفاق مع شركة "إيه.دي.كيو" القابضة تطوير مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات بقيمة إجمالية 35 مليار دولار في واحدة من أكبر الصفقات من نوعها.

وتلقت مصر الدفعة الأولى على شريحتين قيمة كل منها خمسة مليارات دولار في أواخر فبراير وفي الأول من مارس. وقبل أيام، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار.