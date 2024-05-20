أبل تخفض أسعار "آيفون" بأكثر من 300 دولار في هذه الدولة!

دقيقتان للقراءة

أطلقت شركة أبل حملة خصم قوية على موقع "Tmall" الرسمي الخاص بها في الصين، حيث تقدم خصومات تصل إلى 2300 يوان (318 دولاراً) على طرازات آيفون مختارة.

ويأتي هذا التخفيض في الوقت الذي تسعى فيه شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة للدفاع عن مكانتها في سوق الهواتف الذكية المتطورة، حيث تواجه منافسة متزايدة من المنافسين المحليين، مثل هواوي.

يمتد العرض من 20 إلى 28 مايو، وهو أكثر أهمية من العرض الذي عرضته شركة أبل في فبراير.

وفي حين أن أعلى خصم في حملة فبراير كان 1150 يواناً، إلا أن الخصومات هذه المرة تصل إلى 2300 يوان، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business". ينطبق الخصم الأكبر على طراز iPhone 15 Pro Max بسعة 1 تيرابايت، بينما تشهد الطرز الأخرى أيضاً تخفيضات كبيرة في الأسعار.

على سبيل المثال، تتمتع النسخة ذات سعة 128 جيجابايت من طراز iPhone 15 الأساسي بخصم قدره 1400 يوان، وفقاً لفحوصات رويترز يوم الاثنين.

ويأتي الضغط التنافسي المتزايد على شركة أبل بعد أن قدمت شركة هواوي الشهر الماضي سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة، Pura 70، بعد إطلاق هاتف Mate 60 في أغسطس الماضي.

يبدو أن جهود الخصم السابقة التي بذلتها شركة أبل في فبراير ساعدت الشركة على تخفيف تباطؤ المبيعات في الصين.

وزادت شحنات أبل في الصين بنسبة 12% في مارس، وفقا لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT). ويمثل هذا تحسناً كبيراً مقارنة بالشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت الشركة انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37%.