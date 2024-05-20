مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من مدينة طوكيو - اقتصاد اليابان - (آيستوك)
من مدينة طوكيو - اقتصاد اليابان - (آيستوك)
ثروات

أثرياء هذه الدولة سيستثمرون 1.4 تريليون دولار إضافية بحلول عام 2030

الاستثمارات سترفع إيرادات شركات الوساطة المالية بقيمة 38 مليار دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

سوف يساهم الأثرياء اليابانيون في زيادة تزيد عن 30% في قيمة الأصول التي يستثمرونها بحلول نهاية العقد مع انتشار الأسر ذات السيولة النقدية بشكل أكبر في الأسواق، وفقاً لتحليل أجراه بنك مورغان ستانلي.

وأظهر التقرير الخاص بتحول الثروة في البلاد أن استثمارات القطاع المشترك من الأفراد ذوي الثروات العالية و"الأثرياء" ستصل إلى 906 تريليونات ين (5.8 تريليون دولار) بحلول عام 2030، ارتفاعاً من المستوى الحالي البالغ حوالي 690 تريليون ين، ما يمثل زيادة بـ 1.4 تريليون دولار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وتوفر هذه الخلفية فرصة مبيعات للشركات المالية في البلاد بقيمة تبلغ حوالي 38 مليار دولار، وفقاً للتقرير. تتجه البنوك وشركات الوساطة المالية في اليابان إلى إدارة الثروات باعتبارها ركيزة أساسية للنمو في المستقبل، تماماً كما يشير الارتفاع في سوق الأسهم ونهاية سياسة أسعار الفائدة السلبية لبنك اليابان إلى الاهتمام المتجدد بأصول البلاد.

"مبادلة" الإماراتية تعلن عن أول استثماراتها في الطاقة المتجددة في اليابان طاقة مبادلة للاستثمار "مبادلة" الإماراتية تعلن عن أول استثماراتها في الطاقة المتجددة في اليابان

وقد تم اختيار الشباب الياباني الأثرياء كمصدر خاص للنمو المحتمل.

وكتبت مجموعة الاستراتيجيين والمحللين في تقرير 16 مايو: "مع زيادة هذه المجموعة لثرواتها واحتياجات محفظتها الاستثمارية أصبحت أكثر تعقيداً، نعتقد أن تدفقات الصناديق المشتركة يمكن أن تكون كبيرة على المدى الطويل".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط