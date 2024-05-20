بيل غيتس: "الناس بحاجة لقراءة" هذا الكتاب الجديد عن الذكاء الاصطناعي والتعليم

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يحب بيل غيتس مشاركة ما يقرأه مع العالم.

وتأتي أحدث توصياته من عالم الذكاء الاصطناعي - على وجه التحديد، حيث يمكن للتكنولوجيا سريعة التقدم أن تحسن جودة التعليم الذي يتلقاه الطلاب في جميع أنحاء العالم.

انتقل المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت مؤخراً إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لكتاب "كلمات جديدة شجاعة: كيف سيحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في التعليم (ولماذا هذا شيء جيد)"، والذي نُشر الأسبوع الماضي. الكتاب من تأليف سال خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية خان التعليمية غير الربحية - التي تعمل على تطوير معلم تجريبي لروبوت الدردشة الآلي يسمى خانميغو.

وكتب غيتس على منصة التواصل الاجتماعي X: "إذا كنت شغوفاً بالتعليم، فأنت بحاجة إلى قراءة هذا الكتاب. ويقدم سال رؤية مقنعة لتسخير الذكاء الاصطناعي لتوسيع الفرص للجميع".

في الكتاب، يكتب خان عن إمكانات الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - مثل ChatGPT، الذي يشغل خانميغو - "لإحداث ثورة في الطريقة التي نتعلم بها ونعلم بها" من خلال مساعدة المعلمين المرهقين وتصميم الدروس للطلاب الفرديين في جميع أنحاء العالم.

ويمكن أن تساعد دروس الذكاء الاصطناعي في "سد الفجوة التعليمية" من خلال المساعدة المباشرة للطلاب ذوي الدخل المنخفض حتى في البلدان النامية، كما أشار غيتس العام الماضي في برنامجه الإذاعي "Unconfuse Me"، في حلقة شارك فيها خان.

قال غيتس، الذي مول أكاديمية خان جزئياً بمبلغ 1.5 مليون دولار في عام 2010 عبر مؤسسة "بيل وميليندا غيتس": "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون بمثابة معلم عظيم في المدرسة الثانوية، والذي سيضع علامة فارقة على مقالتك، وتعود وتفكر، حسناً، أحتاج إلى التقدم هناك".

وبحسب ما ورد قامت أكاديمية خان بطرح خانميغو لأكثر من 65000 طالب. ومع ذلك، لا يزال برنامج دروس الذكاء الاصطناعي في مرحلة تجريبية، وقد لاحظ المراجعون أن برنامج الدردشة الآلي لا يزال يرتكب أخطاء رياضية منتظمة.

هذا النوع من الأخطاء هو سبب للآباء للبقاء حذرين بشأن تبني الذكاء الاصطناعي في تعليم أطفالهم، حسبما صرحت عالمة نفس الأطفال في كلية بارنارد، توفا كلاين، لـ CNBC العام الماضي. ينصح الخبراء إذا كنت تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي مع أطفالك، فيمكنك تعليمهم كيفية التحقق من الحقائق في الوقت الفعلي.

وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال غيتس متحمساً بشأن إمكانية أن يغير الذكاء الاصطناعي قواعد اللعبة في التعليم العالمي - مع تحسن التكنولوجيا على مدى العقد المقبل، وما بعده.

وقال غيتس: "إذا فكرنا في السنوات العشر المقبلة، [من حيث] كل من المستوى المطلق للتعلم والفجوة مع طلاب الأقليات ذوي الدخل المنخفض ... فإن هذه الأدوات الجديدة يمكن أن تسد الفجوة وترفع مستوى الإنجاز الإجمالي".