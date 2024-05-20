سباق التريليونات.. الصين والولايات المتحدة تتنافسان على صادرات السلع والخدمات

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بلغت قيمة صادرات الصين ما يقرب من 3.7 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مما يجعلها أكبر مصدر في العالم في ذلك العام. السلع المصدرة الرئيسية من الصين هي الإلكترونيات والآلات الأخرى، والسلع المستوردة الهامة هي الإلكترونيات، بما في ذلك الدوائر المتكاملة ومكونات الكمبيوتر الأخرى.

ومن المثير للاهتمام، أنه من بين الدول العشر الأولى المصدرة، هناك 4 دول من آسيا، و5 من أوروبا، وواحدة من أميركا الشمالية، بحسب ما ذكرته مجلة "CEO World"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكانت الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر على مستوى العالم، حيث تجاوزت قيمة الصادرات 3 تريليونات دولار أميركي في عام 2023. وتعد ألمانيا ثالث أكبر مصدر على مستوى العالم، بالإضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في أوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم.

المفارقة الغريبة في القائمة، كانت مرتبطة باليابان والتي تمتلك أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات "تويوتا"، حيث جاءت في المركز السابع عالمياً، متخلفة عن دول مثل "فرنسا"، و"هولندا".

وكان أكبر 5 شركاء تجاريين مع ألمانيا في عام 2022 هم الصين والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا وبولندا. بينما كانت أهم 5 وجهات للصادرات الأميركية هي: كندا والمكسيك والصين واليابان والمملكة المتحدة.

وعربياً، احتلت الإمارات المرتبة الأولى من حيث حجم الصادرات والتي سجلت 552.7 مليار دولار خلال عام 2023 لتضعها في المرتبة الـ 18 عالمياً. فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية 443.1 مليار دولار وفي المرتبة 21 عالمياً.

وتمثل صادرات دول مجلس التعاون الخليجي ترتيب متقدم على الصعيد العالمي، حيث تتجاوز في مجموعها تريليون ومئة مليون دولار ما يضعها في المركز الرابع عالمياً.

وجاءت قطر في المركز الـ 36 عالمياً والثالث عربياً من حيث حجم الصادرات والتي بلغت 161.6 مليار دولار، تلاها العراق بصادرات بلغت قيمتها 124.4 مليار دولار، ثم الكويت (110.9 مليار دولار)، وعمان (68.8 مليار دولار).