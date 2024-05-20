ميزانية الفيدرالي البالغة 7.3 تريليون دولار تثير قلق أكبر مدير أصول في العالم

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حذرت شركة بلاك روك في مذكرة للعملاء يوم الجمعة من أن التغييرات في كيفية إدارة الاحتياطي الفيدرالي لواحدة من أهم أكوام الأصول في العالم تشكل مخاطر "لا تحظى بالتقدير الكافي" على الأسواق المالية.

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل شهر مايو إنه يخطط لتغيير مدى السرعة التي سيتطلع بها لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 7.3 تريليون دولار اعتباراً من الأول من يونيو، وهي خطوة لم تكن "ملاحظة" في الأسواق المالية، وفقاً لتوم بيكر، مدير فريق تخصيص الأصول التكتيكية العالمية في شركة بلاك روك.

لكن ذلك لم يكن تطوراً بسيطاً في نظر شركة بلاك روك، التي كانت تمتلك أصولاً قياسية بقيمة 10.5 تريليون دولار في الربع الأول، مما عزز مكانتها كأكبر مدير للأصول في العالم، وفقاً لما ذكرته "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن برنامج "التشديد الكمي" الخاص به سيسمح قريباً بتخفيض مشتريات سندات الخزانة المستحقة إلى 25 مليار دولار فقط كل شهر، بدلاً من الحد الأقصى السابق البالغ 60 مليار دولار.

كما سيتم إعادة استثمار أي عائدات من الأوراق المالية المستحقة المدعومة بالرهن العقاري (MBS) التي تتجاوز الحد الأقصى الشهري البالغ 35 مليار دولار لتلك الأصول في سندات الخزانة.

ومع ذلك، فإن تكوين الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي وليس "الحجم هو المهم"، وفقاً لبيكر. وكتب: "من المرجح أن يؤدي تكوين الميزانية العمومية اليوم إلى قمع عوائد سندات الخزانة ذات العشر سنوات بأكثر من 2% وربما بنسبة تصل إلى 4%". وكان سعر الفائدة القياسي لأجل 10 سنوات بالقرب من 4.42% يوم الجمعة، بانخفاض عن أعلى مستوى له مؤخراً عند 4.7%.

وأضاف بيكر: "إذا استمر الاقتصاد في التوسع بقوة وظل التضخم ثابتاً، فإننا نرى فرصة متزايدة في أن تتضمن مناقشات التشديد المستقبلية تغيير تكوين ممتلكات الميزانية العمومية".

والأهم من ذلك أن فريقه ينظر إلى نهج التقليص "النشط" أو "إعادة صياغة" الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره "خطرا لا يحظى بالتقدير الكافي"، وخاصة بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر.

وأشار بيكر إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريس والر والذي أوضح فيه تفضيله للتحول نحو حيازات الأوراق المالية قصيرة الأجل وعدم التعرض لسندات الرهن العقاري.

وكتب بيكر: "من المرجح أن يؤدي الانتقال إلى ميزانية عمومية أقصر أجلاً إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل ويكون سلبياً" بالنسبة للدولار الأميركي، مشيراً إلى أن صندوق الفرص التكتيكية PBAIX التابع لشركة بلاك روك لديه هاتين المجموعتين من التعرضات.

ولتحقيق هذه الغاية، قام الصندوق بزيادة مركزه المكشوف على الدولار الأميركي هذا العام، لكنه وسع مراكزه الطويلة في الأسهم الأميركية، كما كان بائعاً على المكشوف للسندات الحكومية قصيرة الأجل، اعتباراً من 30 أبريل.

وقال بيكر: "هناك أصوات في اللجنة تدعو الآن إلى إعادة تقييم جوهرية للميزانية العمومية".

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي DJIA فوق علامة 40.000 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة، مسجلاً تقدماً أسبوعياً بنسبة 1.2%، وفقاً لبيانات FactSet. وسجل مؤشر S&P 500 SPX ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 1.5%، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 2.1% خلال الأسبوع.