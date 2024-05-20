نزيف كبير للعملات الأجنبية من الصين.. الأعلى خلال 8 سنوات

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تفاقمت تدفقات رأس المال إلى الخارج في الصين في أبريل، ما يسلط الضوء على الرياح المعاكسة لليوان وسط ضعف الاقتصاد المحلي والشكوك بشأن مسار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الشركات المحلية اشترت أكبر كمية من النقد الأجنبي من البنوك منذ عام 2016 في أبريل – أي ما يزيد عن 8 سنوات -، في حين أحجم المصدرون عن تحويل الدولار واقتنص السكان العملات الأجنبية للسفر إلى الخارج.

وتشير هذه العوامل إلى وجهة نظر حذرة بشأن اليوان، حيث إن سعر الفائدة المنخفض نسبيا في الصين مقابل الولايات المتحدة يأتي في صالح الدولار. وبينما تدخل بنك الشعب الصيني لإبقاء اليوان في نطاق ضيق، فإن عدم اليقين بشأن توقيت ومدى تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام يجعل مهمته أكثر صعوبة.

كتب الاقتصاديون والاستراتيجيون في مجموعة غولدمان ساكس، بما في ذلك شين تشيوان تشين، في مذكرة: "نتوقع أن يحافظ صناع السياسات على رقابة مشددة لدرء توقعات الانخفاض من خلال تثبيت قوي لليوان وإدارة السيولة في الخارج، بالنظر إلى ضغوط تدفق رأس المال المرتفعة".

باعت البنوك الصينية صافي 36.7 مليار دولار من النقد الأجنبي لعملائها الشهر الماضي، وهو أكبر رقم منذ ديسمبر 2016، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

وفضل المستثمرون أصول النقد الأجنبي في إطار حساب رأس المال في أبريل، وهي علامة على أنهم أكثر تفاؤلا بشأن الأوراق المالية غير المقومة باليوان. ولم يكن الحساب الجاري أيضاً داعماً لليوان، حيث أظهر صافي شراء العملات الأجنبية، وهو أمر نادر الحدوث حيث تتمتع الصين منذ فترة طويلة بفائض من صادراتها.

وقال دان وانج، كبير الاقتصاديين في بنك هانغ سينغ الصين المحدود: "المصدرون لديهم ميل أكبر للاحتفاظ بالعملة الأجنبية بدلا من اليوان، نظرا لضعف توقعات النمو الاقتصادي في الصين واستمرار تدفق رأس المال إلى الخارج".

كما حولت البنوك الصينية ما قيمته 29.5 مليار دولار من الأموال إلى الخارج نيابة عن العملاء للاستثمار المباشر، وهو رقم قياسي. ويشمل هذا الإجراء كلا من الاستثمار الأجنبي في الصين واستثمارات الصين في الخارج.

وكتب محلل بلومبرغ، جيرارد ديبيبو، في مذكرة الأسبوع الماضي، أن انهيار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين قد يكون انعكاساً لأسعار الفائدة المرتفعة نسبياً في الولايات المتحدة أكثر من انعكاسه لفقدان الشركات الأجنبية اهتمامها بالصين. وكتب أن الشركات غير المقيمة - بما في ذلك الشركات الصينية التي لها مكاتب في هونغ كونغ - ربما تكون قد نقلت أموالها إلى الخارج للاستفادة من العوائد المرتفعة.