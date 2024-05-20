"مايكروسوفت" تستعد لكشف أحدث ابتكاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي

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ينطلق مؤتمر "Microsoft Build" للمطورين يوم الثلاثاء، مما يتيح للشركة الفرصة لعرض أحدث مشاريعها في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الأحداث البارزة التي استضافتها OpenAI وغوغل هذا الشهر.

أحد المجالات التي تتمتع فيها مايكروسوفت بميزة واضحة على الآخرين في سباق الذكاء الاصطناعي هو ملكيتها لنظام التشغيل Windows، مما يمنح الشركة قاعدة مستخدمين ضخمة للكمبيوتر الشخصي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، في يناير/كانون الثاني، إن عام 2024 سيمثل العام الذي سيصبح فيه الذكاء الاصطناعي "جزءاً من الدرجة الأولى في كل جهاز كمبيوتر".

تقدم الشركة بالفعل مساعدها Copilot chatbot في محرك بحث Bing، ومقابل رسوم، في برنامج Office. الآن، سيتمكن مستخدمو أجهزة الكمبيوتر الشخصية من سماع المزيد حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في نظام التشغيل Windows وما يمكنهم فعله به على أجهزة الكمبيوتر الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

يأتي البناء بعد أيام من مؤتمر Google I/O، حيث كشف عملاق البحث عن أقوى نموذج للذكاء الاصطناعي حتى الآن وأظهر كيف سيعمل "Gemini AI" على أجهزة الكمبيوتر والهواتف. وقبل حدث غوغل، أعلنت شركة OpenAI عن نموذجها الجديد GPT-4o. وتعد مايكروسوفت هي المستثمر الرئيسي في OpenAI، وتعتمد تقنية Copilot الخاصة بها على نماذج OpenAI.

بالنسبة لشركة مايكروسوفت، التحدي ذو شقين: الحفاظ على مكانة بارزة في الذكاء الاصطناعي وتعزيز مبيعات أجهزة الكمبيوتر، التي كانت في حالة ركود خلال العامين الماضيين بعد دورة الترقية أثناء الوباء.

وفي مذكرة حديثة حول Dell للمستثمرين، كتب محلل مورغان ستانلي، إريك وودرينغ، أنه لا يزال "متفائلاً بشأن انتعاش سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية" بسبب التعليقات الواردة من العملاء و"المراجعات التصاعدية الأخيرة للتصميم الأصلي للكمبيوتر".

وقدر باحث صناعة التكنولوجيا غارتنر أن شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية زادت بنسبة 0.9% في الربع بعد تراجع لعدة سنوات. قالت إيمي هود، المديرة المالية لمايكروسوفت، في مكالمة الأرباح الفصلية للشركة الشهر الماضي، إن الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية كان "أفضل قليلاً من المتوقع".

وحدة المعالجة العصبية

إن إضافة الأجهزة الرئيسية إلى جهاز كمبيوتر يعمل بالذكاء الاصطناعي هو ما يسمى بوحدة المعالجة العصبية. تتجاوز وحدات NPU قدرات وحدات المعالجة المركزية التقليدية (CPUs) وهي مصممة خصيصاً للتعامل مع مهام الذكاء الاصطناعي. تقليدياً، تم استخدامها من قبل شركات مثل "أبل" لتحسين الصور ومقاطع الفيديو أو التعرف على الكلام.

لم تذكر مايكروسوفت ما الذي ستكون أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي قادرة على القيام به حتى الآن دون الاتصال بالإنترنت. لكن هاتف PIxel 8 Pro من غوغل، الذي لا يحتوي على معالج كمبيوتر كامل، يمكنه تلخيص التسجيلات ونسخها والتوصية باستجابات الرسائل النصية والمزيد باستخدام Gemini Nano AI.