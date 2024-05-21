أسترازينيكا تستهدف مضاعفة مبيعاتها إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030

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تهدف شركة "أسترازينيكا" إلى مضاعفة مبيعاتها تقريباً إلى 80 مليار دولار بحلول عام 2030 حيث يسعى الرئيس التنفيذي باسكال سوريوت إلى ترسيخ إرثه في شركة الأدوية البريطانية التي ساعد في إنقاذها من خلال الرهان على علاجات السرطان.

وقالت أسترازينيكا اليوم الثلاثاء إن الشركة، التي حققت إيرادات بقيمة 45.8 مليار دولار العام الماضي، ستطلق 20 دواء جديدا بحلول نهاية العقد لتحقيق هدف الإيرادات الإجمالي الجديد. وهذه زيادة عن التقديرات السابقة البالغة 15 فقط التي قدمتها الشركة. وقال سوريوت في بيان إن العديد من الأدوية ستدر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا.

وهدف الإيرادات كما هو متوقع، وفقا لمحلل جيفريز بيتر ويلفورد، والذي قال في مذكرة للعملاء إن مفتاح تحقيقه سيكون بالأصل عبر مشاريع العلاجات القادمة التي لم يُنظر إليها حتى الآن على أنها مصدر رئيسي للإيرادات، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وارتفعت الأسهم بما يصل إلى 1.4% في التعاملات المبكرة في لندن يوم الثلاثاء، بالقرب من أعلى مستوى قياسي لها.

وحددت شركة أسترا الهدف قبل يوم المستثمر - الأول لها منذ 10 سنوات - حيث تتطلع شركة سوريوت إلى تمييز الشركة في سوق أدوية السرطان شديدة التنافسية. يتسابق صانعو الأدوية لاستبدال العلاج الكيميائي التقليدي بمنتجات تستهدف الخلايا السرطانية بشكل أكثر دقة.

كان آخر يوم عقدته الشركة للمستثمرين في عام 2014، في أعقاب محاولة شركة فايزر للاستحواذ على الشركة البريطانية، عندما كان سوريوت في المنصب لمدة عامين ولم يثبت نفسه بعد. في ذلك الوقت، تعهد برفع الإيرادات السنوية إلى أكثر من 45 مليار دولار بحلول عام 2023، وهو الهدف الذي حققته شركة أسترا بفضل تركيزها على أدوية السرطان مثل تاجريسو وإيمفينزي.

يعود الفضل إلى سوريوت على نطاق واسع في إحياء ثروات أسترا، مع ارتفاع سعر السهم بأكثر من 300% منذ توليه المسؤولية في عام 2012، مما منحها تقييماً في سوق الأسهم يبلغ حوالي 190 مليار جنيه إسترليني (242 مليار دولار).

توسعت الشركة منذ ذلك الحين لتشمل الأدوية المترافقة مع الأجسام المضادة، بما في ذلك Enhertu، وهي فئة جديدة من الأدوية التي تقدم جرعات دوائية عالية مباشرة إلى الأورام مع تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة المحيطة.

وتتجه شركة أسترا أيضاً نحو المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، التي تعد بمزيد من الدقة. وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت على شراء شركة Fusion Pharmaceuticals Inc مقابل ما يصل إلى 2.4 مليار دولار.

تتوقع شركة أسترا أن تشهد نمواً مزدوج الرقم في قسم الأورام، حسبما قالت المديرة المالية أرادهانا سارين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء. وقالت إن الوحدة تساهم حاليا بنسبة 40% من إجمالي المبيعات.

كان جزء من جهود سوريوت في السنوات الأخيرة هو تأمين بصمة تصنيعية عالمية، بما في ذلك أدوية السرطان. وقالت شركة أسترازينيكا يوم الاثنين إنها تخطط لبناء منشأة تصنيع بقيمة 1.5 مليار دولار في سنغافورة لتصنيع أدوية الأجسام المضادة. وتضخ الشركة أيضاً 450 مليون جنيه إسترليني في البحث وتطوير اللقاحات في منشأة بالقرب من ليفربول في المملكة المتحدة.