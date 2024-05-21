أكثر مشاكل يعاني منها الأغنياء.. اليخت العالق في الشعاب المرجانية ليست أهم واحدة

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هل يمكن للمال أن يشتري السعادة؟

على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الراتب الذي يبلغ مليون دولار لا يأتي بالضرورة مع القليل من التذمر.

وفي حين أن الثروة يمكن أن تجلب معها بعض المشاكل غير التقليدية - مثل حرمانهم من سيارة فيراري بإصدار خاص أو تدمير مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية عن طريق الخطأ بواسطة يخت يبلغ طوله 300 قدم - فإن معظم المشاكل الأخرى التي يواجها الأثرياء قد لا تكون مقصورة على فئة معينة كما نعتقد.

وبحسب تقرير أعدته شبكة "CNBC"، يرى بعض المعالجين في أغلب الأحيان، أن الأثرياء يعانون من مشاعر العزلة والاكتئاب والبارانويا، من بين أمور أخرى - وهي مجموعة من المشاعر التي يميل كثيرون آخرون إلى مشاركتها.

من جانبه قال المعالج النفسي السريري الذي يعالج الأثرياء، بول هوكمير: "معظم الناس لا يستطيعون فهم كيف يمكن أن يواجه الأغنياء المشاكل". "إنهم يرفضون مخاوف الصحة العقلية للأغنياء باعتبارها غير ذات أهمية ومتضائلة".

1. مشاعر العزلة

من أهم المشاكل التي يعاني منها عملاء هوكمير هي العزلة المزمنة.

وقال المدير المؤسس لعيادة درايسون ميوز، إن الأثرياء في كثير من الأحيان يعيشون في أماكن ليست متاحة سوى لـ 1% من الناس، حيث يوجد عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يشاركونهم حقائق عالمهم... كما أنهم غير متأكدين مما إذا كان الناس يحبونهم لما هم عليه، أو لما لديهم".

تصبح علاقاتهم محددة لما يمكنهم تقديمه للآخرين وليس لما هم عليه بأنفسهم، وفقاً لـ أماندا فالكسون، وهي معالجة نفسية ضليعة في استشارات الثروة في مدينة العلاج النفسي، والتي قالت: "يميل الناس إلى رؤيتك على أنك محظوظ وسعيد - وقد لا يكون هذا صحيحا".

وأشارت إلى أنهم أيضاً يواجهون سلسلة من المشاعر مثل الحزن والصدمة والخسائر والعلاقات الصعبة. ولكن بالإضافة إلى ذلك، الضغط على كيفية إنفاق الأموال، ومن يجب الثقة به.

وقالت: "الثروة يمكن أن تعزلك إلى حد كبير... في بعض الأحيان تكون كل الأعين عليك لترى ما تفعله بأموالك"، مشيرة إلى أن بعض العملاء يواجهون ضغوطاً بشأن الطريقة التي يأملون أن يتذكرهم بها الناس، وأين يجب أن تذهب الأموال - سواء أكان ذلك أم لا. سواء كانت استثمارات أو أعمال خيرية أو بناء إرث.

2. جنون العظمة وانعدام الثقة

لاحظ هوكمير أن الثروة يمكن أن تجعل الأشخاص المحيطين بفاحشي الثراء ينظرون إليهم على أنهم أشياء.

يميل الأشخاص الأثرياء إلى أن يكونوا من ذوي المكانة الاجتماعية الأعلى، وغالباً ما ينجذب إليهم أولئك الذين يعيشون في حالات أدنى منهم من السلطة. وقال إن الأخيرين يمكن أن ينظروا إلى الأثرياء على أنهم سلالم لرفعهم إلى مناصب أكثر قوة.

وأوضح المعالج النفسي أن عملاءه غالباً ما يتعرضون لسيل لا ينتهي من الطلبات.

وعلى هذه الخلفية، يميل الأثرياء إلى أن يصبحوا أكثر تشككا في دوافع الناس في الارتباط بهم.

ونتيجة لذلك، قد يكون من الصعب أيضاً معايرة ديناميكيات العلاقة بين الأفراد الأثرياء الذين قد لا يتمتع شركاؤهم بنفس الثروة أو الدخل، كما يقول هوكماير.

في كثير من الأحيان، قد يشعر الزوج الأكثر ثراءً بأنه "يتم استغلاله" للحصول على أمواله، ويمكن أحياناً تصوير الشريك الذي يتمتع بسلطة مالية أقل على أنه "متطلع للمال" أو يُنظر إليه بشكل سلبي.

3. إحساس مشوه بالهدف

كما أن هناك فرقاً بين من اكتسب ثروته وبين من ورثها أو حصل فجأة على مبلغ كبير من المال.

وقال هوكمير إن الأشخاص الذين أصبحوا أثرياء نتيجة لإنجازاتهم الخاصة لديهم ما يعرف بمركز داخلي قوي للسيطرة. إنهم يشعرون بالمسؤولية عن مسار حياتهم، وهم واثقون من قدرتهم على كسب المال مرة أخرى في حالة خسارته.

وعلى العكس من ذلك، فإن أولئك الذين يكتسبون الثروة فجأة - سواء كان ذلك من خلال الميراث أو بيع الأعمال التجارية - قد يجدون صعوبة في التكيف مع قوتهم الشرائية الجديدة ووضعهم وظروفهم، كما يقول المعالجون النفسيون. كما أنهم أقل ثقة في التعامل مع ثرواتهم والحفاظ عليها.

وقالت فالكسون إن التدفق المفاجئ للثروة يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحديات الهوية الوجودية وضغوط على العلاقات.

وأضافت معبرة عن مخاوف عملائها: "عندما لا تكون هناك حاجة للعمل، من أين تحصل على إحساسك بالمعنى والهدف والبنية؟ وهل أصبحت دولاراً يمشي على الأرض؟ أين أتأقلم اجتماعياً بعد إن لم أعد جزءاً من عالمي القديم بعد الآن؟".

"الثروة لا تلغي احتياجاتنا الإنسانية. والحصول على معنى وهدف في الحياة هي احتياجات مهمة جداً".