جيمي ديمون يكشف مصير قيادته لـ"جي بي مورغان".. أكبر بنك في العالم

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لطالما قال جيمي ديمون مازحاً إن تقاعده بعد 5 سنوات، بغض النظر عن الوقت الذي يُطلب منه ذلك. ولكن ليس يوم الاثنين.

وأخبر الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" المساهمين أن الجدول الزمني "ليس 5 سنوات بعد الآن"، وذلك رداً على سؤال حول المدة التي يخطط لها للبقاء في منصب الرئيس التنفيذي. وقال خلال يوم المستثمر الخاص بالشركة، إن أكبر بنك أميركي "يسير على الطريق الصحيح"، فيما يتعلق بخطط الخلافة.

وتلوح مسألة من قد يتولى إدارة البنك بعد ديمون - الذي تولى المنصب الأعلى منذ عام 2006 - في الأفق خلال وقت سابق من هذا العام، وفي منتصف حزمة الاحتفاظ التي تبلغ مدتها 5 سنوات تقريباً.

وقام الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 68 عاماً بنقل بعض كبار مساعديه إلى مناصب عليا جديدة، مما جعلهم يتمتعون بمزيد من الخبرة في إدارة عمليات البنك بينما يقوم بإعداد خلفاء محتملين.

وضع التغيير جين بيبزاك وتروي رورباو على رأس أعمال بنك التجاري واستثماري موسع، بينما حصلت ماريان ليك، التي شاركت في قيادة البنك الاستهلاكي والمجتمعي جنباً إلى جنب مع بيبزاك منذ عام 2021، على السيطرة الوحيدة على هذا القطاع، وأشرفت على المزيد من خطوط أعماله.

وقال ديمون يوم الاثنين: "الأمر متروك لمجلس الإدارة – وليس بيدي". "لدي الطاقة التي كنت أمتلكها دائماً. هذا مهم. أعتقد أنه عندما لا أستطيع ارتداء القميص وبذل قصارى جهدي، يجب أن أغادر بشكل أساسي".

وبمراجعة العروض التقديمية التي قدمها قادة مختلف خطوط الأعمال في بنك جيه بي مورغان خلال الأيام الماضية، خفف ديمون من توقعات بعض المحللين بأن رأس المال الزائد للبنك قد يدعم زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.

وقال: "لن نعيد شراء الكثير من الأسهم بهذه الأسعار"، مضيفاً أن البنك سيكون أكثر جرأة بشأن عمليات إعادة الشراء عندما ينخفض سعر أسهمه. وانخفضت الأسهم، التي أغلقت عند مستوى قياسي الأسبوع الماضي، بعد تعليقاته وأنهت اليوم منخفضة بنسبة 4.5%. ولا تزال الأسهم مرتفعة بنسبة 15% هذا العام.

تعزيز التوجيه

ورفع البنك توقعاته لصافي دخل الفائدة لهذا العام إلى 91 مليار دولار بعد أن توقع الشهر الماضي 90 مليار دولار، على خلفية تخفيضات أسعار الفائدة أقل من المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما يقوم عدد أقل من العملاء بتحويل الأموال إلى حسابات ذات عائد أعلى مما كان متوقعا، وفقا للبنك. في الربع الأول، نشر جي بي مورغان 23.1 مليار دولار من التأمين الوطني، محطماً بذلك سلسلة من 7 أرباع الرقم القياسي للمقياس.

كما عرض "جيه بي مورغان" تفاصيل التداعيات المحتملة للخطة المقترحة لزيادة متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى. وقد أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المقترحات، المعروفة باسم قواعد بازل 3 النهائية، سيتم تقليصها. وذكرت بلومبرغ أن الوكالات تعمل على نسخة جديدة يمكن الانتهاء منها في أقرب وقت في أغسطس.

وحتى مع احتمال فرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة، يتوقع بنك جي بي مورغان تحقيق عائد بنسبة 17% على الأسهم العادية الملموسة على المدى المتوسط، حسبما ذكر في عرضه التقديمي.

انتقاد قواعد بازل

وكرر ديمون، الذي كان منذ فترة طويلة من أشد المنتقدين لمقترحات بازل بين أقرانه في وول ستريت، انتقاداته بأنها ستضر المستهلكين الأكثر فقرا، مما يدفع بعضهم خارج النظام المصرفي. وقال إن التنظيم "يضر بأميركا في هذه المرحلة".

وقال بنك جي بي مورغان في وقت سابق من يوم الاثنين إنه من المرجح أن يضطر ثلثا المستهلكين إلى دفع رسوم خدمة شهرية لحساباتهم الجارية إذا تم تنفيذ المقترحات الحالية. وأكد البنك أن هذا لا يعكس خططه الحالية للتعامل مع القواعد.

وترى ليك، الرئيس التنفيذي للبنك الاستهلاكي والمجتمعي، أن الهجوم التنظيمي، بحسب وصفها للقواعد الجديدة، لديه القدرة على التأثير بشكل عميق على المستهلكين.

وقالت ليك: "لم تتم دراسة هذه القواعد بشكل كافٍ، والأشخاص الذين سينتهي بهم الأمر إلى التأثر أكثر من غيرهم هم الأميركيون العاديون، ولا سيما أولئك الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها".