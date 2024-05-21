"ASML" و"TSMC" يؤمّنان أخطر صناعة في العالم إذا غزت الصين تايوان.. كيف؟

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نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن شركة "ASML Holding NV" الهولندية وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "TSMC" تمتلكان طرقاً لتعطيل آلات صناعة الرقائق الأكثر تطوراً في العالم في حالة غزو الصين لتايوان.

اثنان من المصادر تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويته، أكدوا للوكالة قدرة الشركات على معالجة هذه المشكلة، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

وقال اثنان آخران إن شركة ASML طمأنت المسؤولين بشأن قدرتها على تعطيل الأجهزة عن بعد عندما التقت الحكومة الهولندية بالشركة بشأن التهديد. وأضافوا أن هولندا أجرت عمليات محاكاة لغزو محتمل من أجل تقييم المخاطر بشكل أفضل.

ورفض المتحدثون باسم ASML وTSMC ووزارة التجارة الهولندية التعليق. ولم يستجب المتحدثون باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية ووزارة التجارة الأميركية لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني، بحسب الوكالة.

وينطبق الإغلاق عن بعد على خط ASML من آلات الأشعة فوق البنفسجية القصوى، ومقرها هولندا، والمعروفة في الصناعة باسم EUVs، والتي تعد شركة TSMC أكبر عميل لها. تعمل الأشعة فوق البنفسجية على تسخير موجات الضوء عالية التردد لطباعة أصغر ترانزستورات الرقائق الدقيقة الموجودة، مما يؤدي إلى إنشاء شرائح لها استخدامات في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تطبيقات عسكرية أكثر حساسية.

بحجم حافلة المدينة تقريباً، تتطلب EUV خدمة وتحديثات منتظمة. وكجزء من ذلك، يمكن للشركة فرض الإغلاق عن بعد والذي سيكون بمثابة مفتاح إيقاف، حسبما قالت المصادر. والشركة التي يقع مقرها في فيلدهوفن هي الشركة المصنعة الوحيدة في العالم لهذه الآلات، التي تباع مقابل أكثر من 200 مليون يورو (217 مليون دولار) للقطعة الواحدة.

خضعت تكنولوجيا ASML منذ فترة طويلة للتدخلات الحكومية التي تهدف إلى منع وقوعها في الأيدي الخطأ. تحظر هولندا على الشركة بيع أجهزة الأشعة فوق البنفسجية إلى الصين، بسبب مخاوف الولايات المتحدة من أن تمنح منافستها ميزة في حرب الرقائق العالمية.

وبناء على طلب من الولايات المتحدة، بدأ الهولنديون هذا العام بوقف صادرات آلات تصنيع الرقائق الأكثر تطورا التي تنتجها شركة ASML. وحتى قبل دخول هذا الحظر حيز التنفيذ، طلب المسؤولون الأميركيون من ASML إلغاء بعض الشحنات المقررة مسبقاً للعملاء الصينيين، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز.

وتتوقع الشركة أن يتأثر ما يصل إلى 15% من مبيعات هذا العام إلى الصين بأحدث إجراءات مراقبة الصادرات.

وتشير الدلائل إلى أن القيود ربما جاءت متأخرة للغاية بحيث لم تتمكن من وقف التقدم الصيني. أنتجت شركة هواوي تكنولوجيز العام الماضي هاتفاً ذكياً لمنافسة هاتف آيفون الذي تنتجه شركة أبل باستخدام شرائح مصنوعة من طابعات ASML القديمة بالإضافة إلى أدوات من موردين أميركيين، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز في أكتوبر بعد إجراء عطل في الهاتف.

وجعلت بكين الاكتفاء الذاتي التكنولوجي أولوية وطنية، وحظيت جهود هواوي لتطوير تصميم وتصنيع الرقائق المحلية بدعم حكومي.

وتزعم الصين منذ فترة طويلة أن جزيرة تايوان هي أراضيها، حيث يدعو الرئيس شي جين بينغ إلى التوحيد ويرفض استبعاد التدخل العسكري. وتقوم القوة العظمى ببناء ترسانتها العسكرية والنووية على نطاق لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية، ويعتقد أميرال أميركي كبير في مارس/آذار الماضي، بأن الصين تستعد لتكون قادرة على غزو تايوان بحلول عام 2027.

ووافق الكونغرس الأميركي الشهر الماضي على مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لتعزيز دفاعات الجزيرة. وتتطلع إدارة بايدن أيضاً إلى تعزيز إنتاج أشباه الموصلات على الأراضي الأميركية، ووعدت بمنح بقيمة 39 مليار دولار لشركات صناعة الرقائق للتحوط ضد أي انقطاع في سلسلة التوريد في المستقبل.

حوالي 90% من الرقائق الأكثر تقدما في العالم يتم تصنيعها في تايوان. وفي العشرين من مايو/أيار، عينت تايوان لاي تشينغ-تي رئيساً لمركز الرقائق العالمي، لتضع في السلطة رجلاً وصفته بكين بأنه "محرض على الحرب".

ساعدت آلة EUV في تحويل ASML إلى أسهم التكنولوجيا الأكثر قيمة في أوروبا حيث تجاوزت قيمتها السوقية 370 مليار دولار - أي أكثر من ضعف قيمة عميلها Intel Corp.

قامت ASML بشحن أكثر من 200 من هذه الأجهزة إلى عملاء خارج الصين منذ أن تم تطويرها لأول مرة في عام 2016، مع استحواذ TSMC على أكثر الأجهزة التي تم بيعها.

وقالت المصادر، إن آلات EUV تتطلب صيانة متكررة بحيث تتوقف عن العمل بسرعة بدون قطع غيار ASML. تشكل صيانة آلات الطباعة الحجرية في الموقع تحدياً لأنها موجودة في غرف نظيفة تتطلب من المهندسين ارتداء بدلات خاصة لتجنب التلوث.

وتقدم ASML لبعض العملاء عقود خدمة مشتركة حيث يقومون ببعض أعمال الصيانة الروتينية بأنفسهم، مما يسمح لعملاء مثل TSMC بالوصول إلى نظام أجهزتهم الخاصة. وتقول ASML إنها لا تستطيع الوصول إلى البيانات الخاصة بعملائها.

ألمح رئيس شركة TSMC، مارك ليو، في مقابلة أجريت معه في سبتمبر مع شبكة CNN، إلى أن أي غزاة لتايوان سيجد أن آلات صناعة الرقائق الخاصة بشركته معطلة.

وقال ليو: "لا أحد يستطيع السيطرة على TSMC بالقوة". "إذا كان هناك غزو عسكري فسنجعل مصنع TSMC غير قابل للتشغيل".