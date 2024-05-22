شركة أبحاث تتوقع ارتفاع مؤشر الأسهم المصرية إلى مستوى 42 ألف نقطة بنهاية العام

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رفعت بحوث شركة "العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية" مستهدفاتها لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، مدفوعاً بالنتائج المالية القوية في عام 2023 والنمو المتوقع في عام 2024 أيضاً على خلفية ارتفاع التضخم بسبب ضعف الجنيه المصري.

ومع الأخذ في الاعتبار أن اللاعبين الرئيسيين المدرجين - عبر مختلف القطاعات - تمكنوا من تحقيق نمو قوي في الأرباح على مدى السنوات الثماني الماضية (2015-2023) يضاهي أو يتجاوز معدل التضخم والتغير في سعر الصرف الأجنبي.

ويأتي تحديث التوقعات في الوقت نفسه، الذي تتعزز فيه مستهدفات السوق من خلال انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات في مصر بنسبة 65% تقريباً منذ 3 سبتمبر 2023. وكان هذا مدفوعاً بصفقة بقيمة 35.0 مليار دولار بين مصر والإمارات من خلال شركة "القابضة ADQ لتطوير منطقة "رأس الحكمة"؛ وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع على الساحل الشمالي لمصر بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 150 مليار دولار.

وقالت الشركة في مذكرة للعملاء، اطلعت عليها "العربية Business": "نظراً لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي قد تتسبب في تباطؤ الأعمال، فإننا نفضل اللاعبين الأقوياء الذين يتمتعون بنمو تاريخي قوي، وخاصة الأسماء ذات الأسعار المنخفضة التي يمكن أن تستفيد من إطلاق رأس الحكمة، وانخفاض الجنيه المصري، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، و/ أو ارتفاع أسعار الفائدة".

وتوقعت "العربي الأفريقي" أن يرتفع مؤشر EGX30 بين 6% في السيناريو الأسوأ إلى 28% في سيناريو الحالة الأساسية من مستوياته الحالية. بينما كان أفضل سيناريو مبنياً على وسيط مكرر الربحية للشركات المدرجة للسنوات الخمس الماضية والذي يتوقع أن يخترق مؤشر السوق مستوى 41900 نقطة.

وحددت شركة الأبحاث قائمة مختصرة من 12 سهم، متوقع أن تتراوح ارتفاعاتها بين 23% و162% من مستوياتها السعرية الحالية بحلول نهاية العام.

واستناداً إلى توقعات الشركة القائمة على معدلات النمو والعائد على حقوق الملكية ومكررات الأرباح والقيمة، يأتي سهم "أوراسكوم للتنمية – مصر" على رأس الشركات المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً في سعر أسهمها، حيث حددت بحوث العربي الأفريقي سعراً مستهدفاً 28.09 جنيه للسهم بزيادة 162% عن سعر إغلاق أمس الثلاثاء البالغ 10.7 جنيه.

بينما أشارت إلى سهم "ابن سينا فارما" المتخصصة في توزيع الأدوية كمستفيد من عمليات إعادة التسعير المرتقبة، حيث من المستهدف أن يرتفع السهم بنسبة 127%، إلى مستوى 5.8 جنيه.

وضمت القائمة العديد من الأسماء في 10 قطاعات وجاءت كالتالي:

النساجون الشرقيون (سعر مستهدف 24.31 جنيه)

الدلتا للسكر (سعر مستهدف 83.92 جنيه)

البنك التجاري الدولي (سعر مستهدف 113.4 جنيه)

هيرميس (سعر مستهدف 25.95 جنيه)

بلتون المالية (بسعر مستهدف 3.97 جنيه)

أوراسكوم كونستركشن (302.66 جنيه)

أبوقير للأسمدة (75.72 جنيه)

حديد عز (111.7 جنيه)

طلعت مصطفى (96 جنيها)

إعمار مصر للتنمية (7.55 جنيه).