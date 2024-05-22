شركة صينية تقدم "عطلة تعاسة" سنوية مدتها 10 أيام

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قدم رجل أعمال صيني في مجال التجزئة "عطلة تعاسة" لمساعدة موظفيه على تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة، وأدلى يو دونغلاي بهذا الإعلان خلال أسبوع السوبر ماركت الصيني 2024، وهو حدث مدته 6 أيام أقيم في أواخر مارس/آذار لتعزيز نمو صناعة البقالة في البلاد.

وقال رئيس ومؤسس سلسلة متاجر التجزئة بانغ دونغ لاي في مقاطعة خنان بوسط الصين، إن الموظفين لديهم الحرية في طلب إجازة إضافية مدتها 10 أيام في أي وقت.

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وقال يو: "أريد أن يتمتع كل موظف بالحرية. كل شخص يمر بأوقات لا يكون فيها سعيداً، لذا إذا لم تكن سعيداً، فلا تأتي إلى العمل"، وفقاً لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست (SCMP)، واطلعت عليه "العربية Business".

يريد يو أن يحصل جميع العمال على وقت توقف كافٍ خارج العمل وأن يتمتعوا بالحرية في اختيار الوقت الذي يريدون فيه أخذ قسط من الراحة.

"لا يمكن للإدارة رفض هذه الإجازة". وقال إن الرفض يعد انتهاكا.

وفي خطاب ألقاه في مارس/آذار 2023، انتقد يو ممارسة أصحاب العمل الصينيين الذين يدعمون أسابيع العمل الممتدة. وقال إنه من غير الأخلاقي والاستيلاء على فرص الآخرين للنمو إجبار الموظفين على العمل لساعات إضافية.

تنص سياسات التوظيف في يو على أنه يتعين على العمال فقط العمل لمدة 7 ساعات يومياً، والحصول على عطلات نهاية الأسبوع، ويكونون مؤهلين للحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة تتراوح من 30 إلى 40 يوماً سنوياً بالإضافة إلى 5 أيام إجازة للعام القمري الجديد.

يحتوي السوبر ماركت على خزائن للحيوانات الأليفة عند المدخل، بالإضافة إلى أنظمة منفصلة للمياه والتبريد للحيوانات الأليفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر حوالي 100 خدمة مجانية، مثل فحص ضغط الدم وتنظيف مكيفات الهواء وصيانة حقائب اليد.