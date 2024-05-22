"تايلور سويفت" تتسبب في ارتفاع كبير على السفر الجوي بين أميركا وأوروبا

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كشفت شركة يونايتد إيرلاينز أن الطلب على الرحلات الجوية إلى لشبونة، البرتغال، حيث تؤدي تايلور سويفت عرضاً لجولة "Eras"، ارتفع بنسبة 25% في نهاية هذا الأسبوع مقارنة بالصيف الماضي، وسوف يستمر الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة مع توافد المشجعين إلى أوروبا للحصول على تذاكر حفلات موسيقية أرخص بآلاف الدولارات مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال ممثل شركة الطيران "يونايتد" لشبكة "CNN"، إن الحجوزات إلى مدن أوروبية أخرى حيث ستقدم "سويفت" عروضها في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مدريد وإدنبره ودبلن، تتزايد أيضاً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

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استحوذت رحلات يونايتد إلى ميلانو وميونيخ لحضور عروض سويفت في يوليو على أكبر زيادة في الطلب - ما يزيد عن 45% زيادة في عدد الركاب مقارنة بالعام الماضي.

تطير شركة الطيران إلى جميع هذه المدن من مراكزها على الساحل الشرقي في نيوارك ودالاس، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأخرى المرتبطة من محاورها الأخرى في سان فرانسيسكو ودنفر وأوهير في شيكاغو وهيوستن.