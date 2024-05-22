مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
تايلور سويفت 1
تايلور سويفت
طيران

"تايلور سويفت" تتسبب في ارتفاع كبير على السفر الجوي بين أميركا وأوروبا

حفلاتها المقررة في لشبونة ومدريد ودبلن رفعت الطلب على تذاكر الطيران بنحو 45%

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشفت شركة يونايتد إيرلاينز أن الطلب على الرحلات الجوية إلى لشبونة، البرتغال، حيث تؤدي تايلور سويفت عرضاً لجولة "Eras"، ارتفع بنسبة 25% في نهاية هذا الأسبوع مقارنة بالصيف الماضي، وسوف يستمر الارتفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة مع توافد المشجعين إلى أوروبا للحصول على تذاكر حفلات موسيقية أرخص بآلاف الدولارات مقارنة بالولايات المتحدة.

وقال ممثل شركة الطيران "يونايتد" لشبكة "CNN"، إن الحجوزات إلى مدن أوروبية أخرى حيث ستقدم "سويفت" عروضها في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك مدريد وإدنبره ودبلن، تتزايد أيضاً، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

"نايت فرانك" لـ"العربية Business": نتوقع ارتفاع أسعار عقارات دبي 3.5% هذا العام أخبار حصرية "نايت فرانك" لـ"العربية Business": نتوقع ارتفاع أسعار عقارات دبي 3.5% هذا العام
مادة اعلانية

استحوذت رحلات يونايتد إلى ميلانو وميونيخ لحضور عروض سويفت في يوليو على أكبر زيادة في الطلب - ما يزيد عن 45% زيادة في عدد الركاب مقارنة بالعام الماضي.

تطير شركة الطيران إلى جميع هذه المدن من مراكزها على الساحل الشرقي في نيوارك ودالاس، بالإضافة إلى بعض الوجهات الأخرى المرتبطة من محاورها الأخرى في سان فرانسيسكو ودنفر وأوهير في شيكاغو وهيوستن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط