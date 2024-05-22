"هونر" الصينية تضيف ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ "غوغل" إلى هواتفها المقبلة

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أصبحت شركة تصنيع الهواتف الذكية الصينية "هونر" اليوم الأربعاء واحدة من أولى الشركات المصنعة للأجهزة التي أعلنت أنها ستضيف ميزات الذكاء الاصطناعي من غوغل إلى أجهزتها القادمة.

وقالت الشركة إن هواتف "هونر" ستدمج تجارب الذكاء الاصطناعي في أجهزتها القادمة، والتي سيتم تشغيلها بواسطة "Google Cloud".

وقال متحدث باسم الشركة الصينية لشبكة "CNBC" إن ذلك سيشمل مساعد غوغل للذكاء الاصطناعي "Gemini"، بالإضافة إلى "Imagen 2"، وهي أداة لتحويل النص إلى صورة، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

ويحاول صانعو الهواتف الذكية جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى هواتفهم، في محاولة لدفع المستخدمين إلى الترقية إلى أحدث أجهزتهم الرئيسية.

يعتمد التكامل مع ميزات الذكاء الاصطناعي من غوغل على شركة هونر التي تقوم بالفعل بتشغيل نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة الأميركية على هواتفها الذكية. قد يكون تصميم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية المتقدمة أمراً صعباً بالنسبة لمصنعي الهواتف الذكية الفردية، لذا فإن الشراكة مع غوغل تمنحهم طريقاً اختصاراً لأحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تستخدم التكنولوجيا.

وتعد شركة Honor من بين عدد قليل من الشركات التي تلتزم بأدوات الذكاء الاصطناعي من غوغل. وفي يناير، أعلنت سامسونغ عن شراكة مع Google Cloud لإضافة "جيمني برو"، و"Imagen 2" إلى أجهزتها.

وفي فبراير، أطلقت الشركة هاتف Magic 6 Pro بميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة والتي تتيح للمستخدمين فتح التطبيق بمجرد النظر إلى هواتفهم. يمكن للمستخدم التحديق عندما يظهر إشعار في الجزء العلوي من الشاشة، مما يدفع تقنية تتبع العين إلى فتح التطبيق ذي الصلة.