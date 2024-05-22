"CFI" للعربية: الأخبار "الإيجابية" تدعم مؤشرات البورصة المصرية

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أظهر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعاً نسبياً في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، حيث وصل لمستوى 27350 نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية والأجنبية.

واعتبر محلل الأسواق الماليه في شركة "CFI" بمصر، أحمد ناشي، أن ارتداد السوق من 24000 نقطة إلى حيز 27000 نقطة، أي ما يمثل صعوداً بنسبة 10%، خلال 3 أيام يؤشر على اتجاه صعودي، وقد نصل إلى مستوى 29000 نقطة خلال الأيام المقبلة.

تقرير إيجابي عن اقتصاد مصر من "BMI" التابعة لوكالة فيتش

وأضاف ناشي في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا الصعود جاء نتيجية للأخبار الإيجابية، سواء ما تعلق بأخبار الاستحواذات، أو العروض المقدمة من بعض الشركات.

يشار إلى أن شركة إعمار مصر للتنمية، قررت مؤخراً تقديم عرض مبدئي غير ملزم لمساهمي شركة ألبرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية للاستحواذ على 75% من أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان أن العرض من خلال مبادلة الأسهم بحيث تصل نسبة مساهمي شركة إعمار مصر لنسبة 100% من كامل أسهم البرو نورث كوست، مقابل حصول مساهمي الشركة المستهدفة على أسهم زيادة في رأسمال إعمار مصر، تحدد نسبتها وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها المستشار المالي المستقل.

كما قررت الشركة تقديم عرض مبدئي غير ملزم لمساهمي شركة سكاي تاور للتطوير العقاري للاستحواذ على نسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة نقدًا، مع إمكانية الاستحواذ على نسبة الـ75% المكملة لنسبة 100% من إجمالي أسهم رأسمال سكاي تاور للتطوير،وذلك مقابل حصول مساهمي شركة سكاي تاور على أسهم زيادة في رأسمال إعمار مصر تتحدد نسبتها وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها المستشار المالي المستقل.