"PWC": تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي يعزز راتبك بنسبة 25%

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الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي تقدم أجوراً أعلى بكثير من تلك التي لا تتطلب ذلك، وفقاً لبحث جديد نُشر يوم الثلاثاء.

قامت شركة الاستشارات "PwC" بدراسة الإعلانات، التي تم نشرها العام الماضي، لمجموعة من الوظائف، بما في ذلك مبرمجي التطبيقات والمحامين والمحاسبين. ووجدت أن أجور الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كانت في المتوسط أعلى بنسبة 25% في الولايات المتحدة مقارنة بالوظائف المماثلة في نفس المجال التي لا تتطلب تلك المهارات.

وكانت العلاوة الإضافية تصل إلى 14% في المملكة المتحدة، و11% في كندا.

فيما كانت الاختلافات واضحة بشكل خاص في بعض المهن: فقد يحصل المحامون في الولايات المتحدة الذين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي على علاوة أجور بنسبة 49%، والمحللين الماليين على علاوة أجور بنسبة 33% مقارنة بالعاملين في وظائف تقليدية مماثلة.

ويستند تقرير برايس ووترهاوس كوبرز إلى تحليل أكثر من 500 مليون إعلان وظائف في 15 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في المملكة المتحدة، مهدي ساهنه، في بيان: "البلدان والقطاعات التي لديها طلب كبير على مهارات الذكاء الاصطناعي تميل إلى رؤية علاوات أجور أعلى، خاصة إذا كانت هناك ندرة في المهنيين المهرة".

وبين عامي 2012 و2023، زاد عدد الوظائف التي تتطلب مهارات الذكاء الاصطناعي بمعدل 3.5 مرة أسرع من إجمالي جميع الوظائف في جميع البلدان التي شملتها الدراسة، وفقاً للتقرير.

كما أشار باريت كوبيليان، كبير الاقتصاديين في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في المملكة المتحدة، إلى أن "قائمة المهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل في المهن المعرضة للذكاء الاصطناعي تتغير بنسبة 25% أسرع من تلك التي لا تتعرض لذلك".

وأضاف: "مع استمرار انتعاش الذكاء الاصطناعي، من المرجح أن يتكثف هذا الاتجاه، مما يخلق أدواراً جديدة مع تقليل الطلب أيضاً على بعض المهارات التي يمكن القيام بها بكفاءة أكبر باستخدام الذكاء الاصطناعي".

زيادة الإنتاجية

ووجد التقرير أيضاً أن إنتاجية العمل في الصناعات الأكثر تعرضاً للذكاء الاصطناعي - أي تلك التي يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فيها بسهولة أكبر لأداء مهام معينة، مثل الخدمات المالية - تنمو بمعدل 4.8 مرات أسرع من القطاعات الأخرى.

تصبح الشركة أكثر إنتاجية إذا أنتجت نفس الكمية من السلع أو الخدمات، أو أكثر، مع عدد أقل من الموظفين أو مع عمل موظفيها لساعات أقل. إن زيادة إنتاجية العمل هي المحرك الرئيسي لمستويات المعيشة المرتفعة.

وقال عضو لجنة السياسة المالية ببنك إنجلترا، راندال كروسنر، في تصريحات صحفية: "إن نمو الإنتاجية أمر بالغ الأهمية لتعزيز نمو الأجور الحقيقية والحفاظ على النمو الاقتصادي، خاصة عندما يكون عدد ساعات العمل في الاقتصاد آخذا في الانخفاض مع شيخوخة السكان".

ويشكل تحسين الإنتاجية أهمية خاصة بالنسبة لبعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، حيث كان نموها أبطأ بكثير منذ الأزمة المالية العالمية مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال ساهنيه، من شركة برايس ووترهاوس كوبرز: "قد يكون الذكاء الاصطناعي القطعة المفقودة من أحجية الإنتاجية في المملكة المتحدة، مما يؤدي إلى تعزيز الاقتصاد والأجور ومستويات المعيشة".