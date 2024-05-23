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خاص

خبير للعربية: النتائج القوية للشركات المصرية تبعث الأمل في الأسهم القيادية

محمود عطا: توجه المؤشر لم يعد مقتصراً على سهمي "التجاري الدولي" و"طعلت مصطفى"

دبي - العربية.نت
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تتجه الأنظار في البورصة المصرية، اليوم الخميس، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري وما يمكن أن ينتج عنه بشأن مسار أسعار الفائدة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية.

وأكد المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية، محمود عطا، أن التفاؤل الإيجابي بنتائج أعمال الشركات في الربع الأول أدى إلى تأثير كبير على مؤشرات السوق، خاصة في الأسهم القيادية.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية_Business" أن كل ما يظهر الآن على أداء الأسهم القيادية هو بفعل الأخبار الإيجابية للنتائج الفصلية.

وتابع: هناك تنوع في أداء وتوجهات المؤشرات ولم يعد سهما "التجاري الدولي" و"طعت مصطفى" هما المتحكمين الوحيدين في اتجاه السوق.

كان بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس توقع أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي. وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.

وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس/آذار.

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