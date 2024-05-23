محضر اجتماع الفيدرالي يشير إلى المخاوف بشأن عدم إحراز تقدم في محاربة التضخم

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أصبح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أكثر قلقاً في اجتماعهم الأخير حول التضخم، حيث أشار الأعضاء إلى أنهم يفتقرون إلى الثقة لمواصلة تخفيضات أسعار الفائدة.

أشار محضر اجتماع السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو والذي صدر أمس الأربعاء إلى تخوف صناع السياسة بشأن الوقت المناسب لتخفيف السياسة النقدية.

وجاء الاجتماع في أعقاب سلسلة من القراءات التي أظهرت أن التضخم كان أكثر عنادا مما توقعه المسؤولون مع بداية عام 2024. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم بنسبة 2%، وأظهرت جميع المؤشرات أن زيادات الأسعار تتقدم بفترة طويلة عن تلك العلامة.

وقال الملخص: "لاحظ المشاركون أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال العام الماضي، فإن إحراز المزيد من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% في الأشهر الأخيرة لم يشهد أي تقدم. لقد أظهرت البيانات الشهرية الأخيرة زيادات كبيرة في مكونات تضخم أسعار السلع والخدمات"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأظهر المحضر أيضاً أن "العديد من المشاركين ذكروا الرغبة في تشديد السياسة بشكل أكبر في حالة تجسد مخاطر التضخم بطريقة تجعل مثل هذا الإجراء مناسباً". وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باول والمحافظ كريستوفر والر، منذ الاجتماع إنهم يشكون في أن الخطوة التالية ستكون رفع أسعار الفائدة.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع في الاجتماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للاقتراض قصير الأجل في نطاق 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاماً منذ يوليو 2023.

وقال المحضر: "قدر المشاركون أن الحفاظ على النطاق المستهدف الحالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع كان مدعوماً ببيانات متداخلة تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي".

ومنذ ذلك الحين، كانت هناك بعض العلامات المتزايدة على التقدم في مجال التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل أن معدل التضخم بلغ 3.4% بمعدل سنوي، أي أقل بقليل من مستوى مارس. وباستثناء الغذاء والطاقة، بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.6%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.

ومع ذلك، تشير استطلاعات رأي المستهلكين إلى تزايد المخاوف. على سبيل المثال، أظهر استطلاع ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان أن التوقعات لمدة عام واحد تبلغ 3.5%، وهي الأعلى منذ نوفمبر، في حين تراجع التفاؤل العام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نتائج مماثلة.

واستقرت الأسهم في المنطقة السلبية بينما كانت عوائد سندات الخزانة أعلى في الغالب بعد صدور محضر الاجتماع.

مخاطر التضخم الصعودي؟

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع إلى العديد من المخاطر الصعودية للتضخم، وخاصة من الأحداث الجيوسياسية، وأشاروا إلى الضغط الذي يمارسه التضخم على المستهلكين، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الطرف الأدنى من جدول الأجور. وقال بعض المشاركين إن الزيادة في التضخم في بداية العام قد تكون ناجمة عن التشوهات الموسمية، على الرغم من أن آخرين رأوا أن الطبيعة "واسعة القاعدة" للتحركات تعني أنه لا ينبغي "خصمها بشكل مفرط".

كما أعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

وجاء في المحضر: "لاحظ العديد من المشاركين علامات على أن الموارد المالية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتعرض لضغوط متزايدة، وهو ما اعتبره هؤلاء المشاركون خطراً سلبياً على توقعات الاستهلاك". وأشاروا إلى زيادة استخدام بطاقات الائتمان وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقا، فضلا عن زيادة معدلات التأخر في السداد لبعض أنواع القروض الاستهلاكية.

وكان المسؤولون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاق النمو رغم أنهم توقعوا بعض الاعتدال هذا العام. وقالوا أيضاً إنهم يتوقعون عودة التضخم في النهاية إلى هدف 2%، لكنهم أصبحوا غير متأكدين بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك، ومدى تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العملية.

وقد ذُكرت الهجرة في مناسبات متعددة كعامل يساعد على تحفيز سوق العمل والحفاظ على مستويات الاستهلاك.

السوق تخفض توقعات خفض أسعار الفائدة

اتخذت التصريحات العامة من محافظي البنوك المركزية منذ الاجتماع نبرة تحذيرية.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الثلاثاء إنه على الرغم من أنه لا يتوقع أن تضطر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى رفع أسعار الفائدة، إلا أنه حذر من أنه سيحتاج إلى رؤية "عدة أشهر" من البيانات الجيدة قبل التصويت على التخفيض.

في الأسبوع الماضي، أعرب رئيس البنك جيروم باول عن مشاعر لم تكن متشددة تماماً في لهجته، على الرغم من إصراره على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سيحتاج إلى التحلي بالصبر وترك السياسة التقييدية تقوم بعملها" مع استمرار ارتفاع التضخم.

وواصلت الأسواق تعديل توقعاتها للتخفيضات هذا العام. أشار تسعير العقود الآجلة اعتباراً من بعد ظهر الأربعاء بعد إصدار المحضر إلى وجود فرصة بنسبة 60% تقريباً للتخفيض الأول في سبتمبر، على الرغم من أن توقعات الخطوة الثانية في ديسمبر تراجعت إلى أعلى قليلاً من 50%.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، في مقابلة مع "العربية Business"، إن محضر اجتماع "الفيدرالي" الأخير "منتهي الصلاحية"، فيما ستٌخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024.