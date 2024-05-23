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ذكاء اصطناعي

" الفنانين المبدعين" توقع اتفاقية مع "فيرتون" للحماية من تطبيقات الذكاء الاصطناعي

عبر إنشاء خزنة إلكترونية لحماية البصمات الصوتية والحركية للنجوم والمشاهير

دبي - العربية.نت
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وقعت وكالة الفنانين المبدعين -" CAA - Creative Artists Agency"اتفاقية مع "فيرتون - "Veritone" لحلول الذكاء الاصطناعي لمساعدتها في بناء نظام تخزين إعلامي افتراضي للنجوم الممثلين والرياضيين وغيرهم .

ويمثل هذا نظام "CAAvault" خزنة إلكترونية لحماية البصمات الصوتية والحركية للنجوم والمشاهير حيث يسجلون وجوههم وحركاتهم وأصواتهم باستخدام تكنولوجيا المسح لإنشاء نسخ ذكاء اصطناعي لهم داخل مركز شخصي آمن في "CAAvault" .

تأتي الإعلانات في ظل موجة من" deepfakes" أو التزييف العميق للنجوم والتي غالباً ما يتم إنشاؤها بدون موافقتهم.

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حيث رفع "توم هانكس"على سبيل المثال قضية على شركة استخدمت فيديو مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي له للترويج لعيادة أسنان دون إذن.

أما القصة الأكبر هي أن شركة "OpenAi" استخدمت البصمة الصوتية للنجمة سكارليت جوهانسون دون موافقتها على النسخة الجديدة من "Chat gpt 4o".

وهددت الممثلة سكارليت جوهانسون باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة وقامت "أوبن إيه آي- OpenAI" بإزالة خيار الصوت يوم الاثنين بعد رد فعل واسع النطاق.

وخلال الأسبوع الماضي أكدت شركة الهندسة البريطانية "Arup" أنها كانت ضحية لعملية احتيال بعد أن تم خداع أحد موظفيها لإرسال 20 مليون جنيه إسترليني إلى المجرمين من خلال مكالمة فيديو تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تقلد صوت ومدير حسابات الشركة.

وقال خبراء لصحيفة "ذا بوست - The Post" إن قانون حقوق الطبع والنشر الفيدرالي لم ينضج بعد لحماية صوت الشخص من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتختلف القوانين المحلية بحسب الولاية.

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