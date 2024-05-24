"بلومبرغ": حرب غزة توجه ضربة لمبيعات "ماكدونالدز" و"كنتاكي" بآسيا والشرق الأوسط

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تأثرت مبيعات بعض الشركات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وبعض أجزاء من أوروبا، بسبب التوترات السياسية وحرب غزة، حيث سرعان ما أصبحت بعض العلامات التجارية الأميركية هدفاً لحملات شعبية تدعو لمقاطعتها وعدم شراء منتجاتها.

وقال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business" إن العلامات التجارية الأميركية للوجبات السريعة، بما في ذلك "ماكدونالدز" و"كنتاكي"، تواجه بيئة عمل مليئة بالتحديات في آسيا والشرق الأوسط وبعض أجزاء من أوروبا متأثرة بدعوات لمقاطعة علاماتها التجارية، وذلك بسبب الحرب في غزة.

أرباح "ماكدونالدز" دون التوقعات وسط تأثر مبيعات الشرق الأوسط

وأضاف التقرير: "لقد غير العديد من المسلمين في المنطقة عاداتهم الاستهلاكية منذ بدء الحرب، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الوجبات السريعة من تجار التجزئة الأميركيين.. كما أصبحت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" هدفاً للمقاطعة".

وقال براندون جوثري، المؤسس المشارك والشريك العام في "شاترانج كابيتال بارتنرز": "لقد تأثر الجميع، وهذا شيء لم يدركه الكثير من الناس، وليس فقط العلامات التجارية الغربية، لقد تأثر الجميع بالصراع بعد 7 أكتوبر".

وأكد جوثري أن التأثير على "ماكدونالدز" و"ستاربكس" كان أعلى بكثير، حيث كانا أكثر انكشافاً على مصر والأردن والمغرب.

وفي حين أن شركة "ماكدونالدز" لم تكشف عن تكلفة حملات المقاطعة للشركة خلال الربع الرابع، إلا أن رئيسها التنفيذي كريس كيمبكزينسكي قال في مكالمة هاتفية للأرباح في فبراير إن "التأثير الأكثر وضوحاً" كان في الشرق الأوسط وفي دول أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا.

وتقول "بلومبرغ" إن أكثر من 100 فرع لمطاعم "كنتاكي" في ماليزيا اضطر للإغلاق مؤقتاً. وناشد المشغل الماليزي لهذه المطاعم قاعدته الكبيرة من المستهلكين بأن يتوقفوا عن المقاطعة، وقال إن لديه أكثر من 18 ألف عضو في فريق العمل داخل البلاد، منهم حوالي 85% مسلمون.

وفي باكستان، تأثرت كوكا كولا وبيبسي، وهما مشروبان شائعان في البلاد منذ عقود بضعف الإقبال مع تفضيل المستهلكين بدائل محلية.

وقالت شركة علب المشروبات الألومنيوم الباكستانية المحدودة في تقريرها ربع السنوي إن صانع العلب لشركة بيبسي وكوكا كولا شهد انخفاض مبيعاته بنسبة 11% في الربع المنتهي في 31 مارس، ويرجع ذلك جزئياً إلى "انخفاض الطلب المحلي" من ردود الفعل على الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وفي أوروبا، قالت شركة (AmRest Holdings SE) المدرجة في بورصة وارسو، وهي واحدة من أكبر شركات الوجبات السريعة في أوروبا ولها علامات تجارية تشمل برغر كنغ، وكنتاكي فرايد تشيكن وبيتزا هت، في تقريرها للربع الأول من العام إن الحرب في الشرق الأوسط يمكن أن "تؤثر على ثقة المستهلك، وتغير ميولهم للاستهلاك والطريقة التي يستهلكون بها".