سيستولي على الوظائف.. إيلون ماسك يكشف أبرز مخاوفه حول "الذكاء الاصطناعي"

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قال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك إن الذكاء الاصطناعي سوف يستولي على جميع وظائفنا. ولكن على النقيض اعتبر "ماسك" هذا بأنه ليس بالأمر السيئ بالضرورة.

وأضاف ماسك خلال مؤتمر تكنولوجي عن الذكاء الاصطناعي: "من المحتمل ألا يحصل أي منا على وظيفة".

وأثناء كلمته عن بعد عبر كاميرا الويب في "VivaTech 2024" في باريس، وصف المستقبل حيث ستكون الوظائف "اختيارية".

وقال "ماسك": "إذا كنت ترغب في القيام بعمل يشبه الهواية نوعاً ما، فيمكنك القيام بعمل ما". "لكن بخلاف ذلك، سيوفر الذكاء الاصطناعي والروبوتات أي سلع وخدمات تريدها".

"لكي ينجح هذا السيناريو، لا بد من وجود دخل عالمي مرتفع" - ولا ينبغي الخلط بينه وبين الدخل الأساسي العالمي UBI، على الرغم من أنه لم يشارك رؤيته في الشكل الذي قد يبدو عليه ذلك. (يشير UBI إلى منح الحكومة مبلغاً معيناً من المال للجميع بغض النظر عن مقدار دخلهم).

وأضاف: "لن يكون هناك نقص في السلع أو الخدمات".

لقد ارتفعت قدرات الذكاء الاصطناعي على مدى السنوات القليلة الماضية، بسرعة كافية بحيث لا يزال المنظمون والشركات والمستهلكون يتوصلون إلى كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول. ولكن تستمر المخاوف أيضاً في التزايد بشأن كيفية تغير الصناعات والوظائف المختلفة مع انتشار الذكاء الاصطناعي في السوق.

في شهر يناير، وجد باحثون في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن أماكن العمل تتبنى الذكاء الاصطناعي بشكل أبطأ بكثير مما كان يتوقعه ويخشاه البعض. وقال التقرير أيضاً إن غالبية الوظائف التي تم تحديدها سابقاً على أنها معرضة للذكاء الاصطناعي لم تكن مفيدة اقتصادياً لأصحاب العمل لأتمتتها في ذلك الوقت.

ويعتقد الخبراء أيضاً إلى حد كبير أن العديد من الوظائف التي تتطلب ذكاءً عاطفياً عالياً وتفاعلاً إنسانياً لن تحتاج إلى استبدال، مثل العاملين في مجال الصحة العقلية والمبدعين والمعلمين.

كان "ماسك" صريحاً بشأن مخاوفه بشأن الذكاء الاصطناعي، حيث وصف التكنولوجيا بأنها أكبر مخاوفه. واستشهد بـ "سلسلة الكتب الثقافية" التي كتبها إيان بانكس، وهي نظرة خيالية طوباوية لمجتمع تديره التكنولوجيا المتقدمة، باعتبارها الأكثر واقعية و"أفضل تصور للذكاء الاصطناعي المستقبلي".

ومع ذلك، في مستقبل خالٍ من الوظائف، تساءل "ماسك" عما إذا كان الناس سيشعرون بالرضا العاطفي.

وقال: "سيكون السؤال حقاً ذا معنى: إذا كان الكمبيوتر والروبوتات قادرين على فعل كل شيء بشكل أفضل منك، فهل لحياتك معنى؟". "أعتقد أنه ربما لا يزال هناك دور للبشر في هذا، حيث إننا قد نعطي معنى للذكاء الاصطناعي".

كما استخدم وقته على المسرح لحث الآباء على الحد من كمية وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن للأطفال رؤيتها لأنها "تتم برمجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي الذي يزيد من الدوبامين الذي يشعر الناس بالسعادة ويسبب الإدمان".