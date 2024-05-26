الصين تطرح منافسًا لـ"شات جي بي تي" يعتمد على فكر الرئيس شي جين بينغ

1 دقيقة للقراءة

طرحت إدارة الفضاء السيبراني الصينية، وهي أكبر هيئة تنظيمية للإنترنت في الصين نموذجا لغويا كبيرا، يستند إلى الفلسفة السياسية للرئيس "شي جين بينغ"، ووصفت ذلك النظام الذي يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي بأنه آمن وموثوق.

وقالت الهيئة إن المحتوى الأساسي لروبوت الدردشة يستند إلى أيديولوجية "شي".

ويعتمد على ما يعرف رسميًا بفِكر "شي جين بينغ" حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية لعصر جديد، بما يشمل تعليماته حول كافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والذي تم دمجه في دستور البلاد عام 2018.