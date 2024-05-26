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xAI Grok chatbot and ChatGPT logos are seen in this illustration taken, March 11, 2024. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
شعارات xAI Grok chatbot وChatGPT - (رويترز)
إيلون ماسك

إيلون ماسك يخطط لإنشاء حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي

سيتطلب 5 أضعاف قدرات المعالجة الحالية لتشغيل روبوت الدردشة "Grok 2"

دبي - العربية.نت
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أخبر رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك المستثمرين مؤخراً أن شركته الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي xAI تخطط لبناء حاسوب عملاق لتشغيل الإصدار التالي من برنامج الدردشة الآلي Grok، حسبما أفادت صحيفة The Information يوم السبت نقلاً عن عرض تقديمي للمستثمرين.

وقال ماسك إنه يريد تشغيل الكمبيوتر العملاق المقترح بحلول خريف عام 2025، وفقاً للتقرير، مضيفاً أن xAI يمكن أن تتعاون مع "أوراكل" لتطوير الكمبيوتر الضخم.

عند اكتمالها، فإن مجموعات الرقائق المتصلة - وحدات معالجة الرسومات الرائدة من شركة إنفيديا "H100" ستكون على الأقل 4 أضعاف حجم أكبر مجموعات المعالجات الموجودة اليوم، حسبما ذكرت The Information نقلاً عن العرض التقديمي المقدم ماسك للمستثمرين.

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تهيمن عائلة معالجات Nvidia H100 من وحدات معالجة الرسوميات القوية على سوق شرائح مركز البيانات للذكاء الاصطناعي ولكن قد يكون من الصعب الحصول عليها بسبب ارتفاع الطلب.

وأسس ماسك شركة xAI العام الماضي كمنافس لشركة OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، وشركة غوغل. وشارك ماسك أيضاً في تأسيس OpenAI.

في وقت سابق من هذا العام، قال ماسك إن تدريب نموذج Grok 2 استغرق حوالي 20 ألف وحدة معالجة رسومات Nvidia H100، مضيفاً أن نموذج Grok 3 وما بعده سيتطلب 100 ألف شريحة Nvidia H100.

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