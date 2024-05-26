بعض مستخدمي هواتف "آيفون" مؤهلون للحصول على تعويض من "أبل"

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قد يكون بعض مالكي هواتف "آيفون 7"، و"آيفون 7 بلس" مؤهلين للحصول على تعويضات كجزء من تسوية بقيمة 35 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".

يمكن لمستخدمي آيفون 7، وآيفون 7 بلس الذين واجهوا مشكلات تتعلق بشريحة الصوت الحصول على تعويض يصل إلى 349 دولاراً كجزء من دعوى قضائية تم رفعها عام 2019 في المحكمة الجزئية الأميركية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.

ويجب أن يكون المستخدمون قد امتلكوا هذه الطرازات في الفترة ما بين 16 سبتمبر 2016 و3 يناير 2023، وأن يقدموا شكوى إلى "أبل" بخصوص مشكلة، مثل FaceTime أو مكبر الصوت أو Siri أو تطبيق المذكرة الصوتية الذي لا يعمل أو دفعوا مقابل إصلاح ذي صلة.

ونفت شركة أبل أن الأجهزة لديها هذه المشكلات كما نفت جميع مزاعم ارتكاب أي مخالفات، وفقاً لموقع إدارة التسوية.

وترجع المشكلة إلى شريحة الصوت التي تتحكم في كيفية خروج الصوت من مكبرات الصوت أو من خلال سماعات الرأس. في سبتمبر 2016، تخلت شركة أبل عن مقبس سماعة الرأس في طرازات iPhone 7 لإفساح المجال لجودة صوت أفضل وتصميم أنحف ومقاومة فائقة للماء.

وقد يتلقى المستخدمون المؤهلون رسالة بريد إلكتروني أو بطاقة بريدية في البريد حول التسوية. ينتهي الموعد النهائي لتقديم المطالبة على الموقع في 3 يونيو. وستعقد جلسة الموافقة النهائية في 18 يوليو.

هذه ليست أول دعوى قضائية تدفع لنماذج آيفون 7. كان عملاء أبل الذين اشتروا هواتف آيفون 6، و6 بلس، أو 6 إس، أو 6 إس بلس، أو 7 و7 بلس، أو إس إي، قبل 21 ديسمبر 2017، مؤهلين للحصول على 25 دولاراً كجزء من تسوية الشركة لدعوى جماعية بقيمة 500 مليون دولار اتهمتها بـ إبطاء الأجهزة القديمة من خلال ترقيات النظام، والتي بدورها أجبرت المستخدمين على الترقية إلى أحدث طراز من آيفون.