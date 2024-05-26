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أسلحة الجيش الروسي ، نووي ، روسيا (فرانس برس)
أسلحة الجيش الروسي - (أرشيفية - فرانس برس)
اقتصاد روسيا

بوتين يطالب رؤساء المصانع العسكرية بتسريع وتيرة اقتصاد الحرب

تعتزم روسيا تخصيص 8.7% من ناتجها الإجمالي للإنفاق العسكري هذا العام

دبي - العربية.نت
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حث الرئيس فلاديمير بوتين رؤساء الشركات المصنعة للمعدات العسكرية على زيادة الإنتاج وجعل اقتصاد الحرب الروسي أكثر فعالية.

وقال بوتين يوم السبت في شركة الصواريخ التكتيكية "JSC"، وهي منتج رئيسي للأسلحة: "من المهم بناء اقتصاد فعال للقوات المسلحة. يجب علينا دائماً أن نكون متقدمين بخطوة، وأن نكون متقدمين على العدو. وعندها سيكون النصر مضمونا"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وحضر الاجتماع في كوروليف، بالقرب من موسكو، وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وهو خبير اقتصادي حل هذا الشهر محل حليف بوتين منذ فترة طويلة سيرجي شويجو في هذا المنصب. وكان وزير المالية أنطون سيلوانوف حاضرا أيضا.

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ومن المتوقع أن يصل إنفاق روسيا على الدفاع والأمن القومي إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ 13% في منتصف الثمانينيات خلال الحقبة السوفييتية، وفقاً للكرملين.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثالث وقيام قوات الكرملين بالهجوم في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، عين بوتين بيلوسوف للتأكد من استخدام الإنفاق الدفاعي الأعلى "بحكمة وكفاءة"، كما قال هذا الشهر.

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