جوهرتا شركة "بيركشاير" في توزيعات الأرباح.. فلسفة الاستثمار الطويل

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من المقرر أن يحصل وارن بافيت على أرباح مذهلة بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2024. يشتهر بافيت بفلسفته الاستثمارية التي تركز على الشركات ذات القيمة، ويهتم بشدة بأسهم التوزيعات – الشركات التي لديها دورية في توزيع الأرباح عالية الجودة والمقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية. وتتكون محفظته في المقام الأول من ملوك الأرباح والشركات مكتملة النضج، مما يجعله سيد الاستثمار طويل الأجل.

وتعتبر أسهم الأرباح الخيار الأفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن دخل ثابت خلال فترة الاحتفاظ بهم. وستأتي أرباح بافيت المفاجئة إلى حد كبير من جوهرتين في صناعة الطاقة والأغذية. وحتى شهر مايو الجاري، فإن هاتين الشركتين في محفظة بيركشاير هاثاوي هم أفضل الاختيارات من حيث توزيعات الأرباح، وفقاً لما ذكرته "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفيما تفتخر شركة شيفرون بـ 37 عاماً من الأرباح الثابتة والمتزايدة. باعتبارها واحدة من أكبر 10 شركات للنفط والغاز، أعلنت شيفرون عن تدفق نقدي حر ربع سنوي بقيمة 2.739 مليار دولار في 31 مارس 2024. ويصنفها محللو غولدمان ساكس على أنها شراء قوي بسبب تحسن التدفق النقدي الحر وتوقعات الأعمال المستقرة.

ومع عائد توزيعات أرباح بنسبة 3.77% على مدار عام كامل وعائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهراً بنسبة 3.99%، تستعد شركة شيفرون لزيادة مدفوعات أرباحها خلال العام المقبل.

شركة كرافت هاينز، ثالث أكبر شركة للأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية، هي من بين كبار دافعي الأرباح المملوكة لشركة بيركشاير هاثاواي. وتتمتع الشركة بميزانية عمومية جيدة حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 41.3%. وتقدم شركة كرافت هاينز عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.4%، متجاوزة متوسط الصناعة البالغ 3.1%.