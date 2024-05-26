روسيا تكثف سيطرتها على تجارة الحبوب مع ارتفاع أسعار القمح

6 دقائق للقراءة

تكثف روسيا مساعيها للسيطرة على المزيد من صناعة الحبوب الحيوية لديها - مما قد يمنحها قوة أكبر على الصادرات - في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف بشأن العرض العالمي.

انسحب كبار التجار الغربيين، بما في ذلك شركة كارجيل وفيتيرا، من روسيا العام الماضي بعد ضغوط حكومية لإفساح المجال أمام الشركات المحلية. وبات حتى أكبر تاجر خاص في البلاد يجد صعوبة في العمل وسط خلاف مع الدولة. وهذا يضع السوق في أيدي عدد أقل من الشركات، وبعضها لديه أو كان له ارتباطات بالكرملين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقد بدأت عملية الدمج بعد غزو روسيا لأوكرانيا، وتركت 4 شركات فقط مسؤولة عن ثلاثة أرباع صادرات الحبوب من محطات البحر الأسود الروسية. وهذا يمنح موسكو المزيد من النفوذ على إمدادات القمح التي كانت أساسية لترويض تضخم أسعار الغذاء العالمي. كما أنه يجعل من الصعب على التجار الأجانب الحصول على نظرة ثاقبة للتدفقات هناك - في الوقت الذي يضر فيه سوء الأحوال الجوية بمحصول القمح في روسيا ويثير قلق السوق.

وقال رئيس شركة "AgResource" الاستشارية ومقرها شيكاغو، دان باس: "إن رغبات روسيا في السيطرة على عالم السلع الأساسية حقيقية، وتأثيرها على الحبوب آخذ في التزايد".

وكانت صناعة الغاز الطبيعي في روسيا خاضعة دائما لسيطرة الحكومة، في حين تمكنت الدولة وأقرب حلفاء بوتين من السيطرة على جزء كبير من إنتاج النفط منذ وصوله إلى السلطة. والآن تشدد روسيا قبضتها على الحبوب.

وتوقفت شركات كارجيل وفيتيرا ولويس دريفوس عن توريد الحبوب من روسيا لتصديرها العام الماضي. وكانوا في السابق من بين أكبر 10 مصدرين.

لكن النزاع مع شركة تي دي ريف يسلط الضوء على مدى تعرض المصدرين الروس من القطاع الخاص لضغوط من الحكومة. وقد ساعدت الشركة، التي غيرت اسمها مؤخراً إلى Rodnie Polya LLC، روسيا على ترسيخ نفسها كقوة زراعية، لكنها تشهد الآن تهديداً لأعمالها.

وقال بيتر خوديكين، المالك منذ فترة طويلة، لموقع Lenta.ru، في مارس/آذار، إن شحنات الشركة قد تم حظرها بشكل غير عادل من قبل الهيئة التنظيمية الزراعية لعدم استيفائها لمتطلبات السلامة، وأنه تعرض لضغوط لبيع الشركة.

وقال العديد من الأشخاص الذين اعتادوا الشراء من شركاء التصدير للشركة إنهم لم ينشطوا في السوق منذ شهر مارس. وفي هذه الأثناء انخفض الحجم الذي قامت الشركة بتحميله للتصدير في أبريل بنسبة 40% تقريباً عن العام السابق، وفقاً لبيانات الشحن من Logistic OS. وقد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى بضعة أشهر بعد توقيع اتفاق لتحميل الحبوب على السفن.

أهداف الحكومة

منذ بدء الحرب في أوكرانيا، استهدفت موسكو بشكل متزايد الأصول المملوكة لأقطاب الأعمال المحليين وبعض وحدات الشركات الأجنبية - من منتج المعكرونة إلى الشركة الروسية التابعة لشركة دانون الفرنسية لصناعة الزبادي - إما للتأميم أو البيع المحتمل لشركة يفضلها الكرملين. كما سيطرت على أصول شركة زراعية قابضة لأنها تستهدف الدول "غير الصديقة"، وفقاً لـ "بلومبرغ".

وقال أندريه كولسنيكوف، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في موسكو: "إن الاتجاه نحو سياسات أكثر تشدداً وإيديولوجية محافظة يصاحبه حتماً تعزيز تدخل الدولة في الاقتصاد". "الدولة أصبحت لا يمكن المساس بها سياسيا واللاعب الرئيسي في الاقتصاد".

وفي حين لا يزال التجار الغربيون يشترون البضائع من الموانئ الروسية، فإن الحصول على معلومات حول أشياء مثل أحجام المحاصيل وظروفها والمخزونات والصادرات أمر أكثر صعوبة منذ قيامهم بتقييد الأعمال التجارية هناك. وقد يصبح هذا مصدر قلق أكبر لأن انتكاسات الحصاد تترك روسيا مع كميات أقل من القمح للتصدير.

ودفعت مشكلات تتراوح بين الجفاف والصقيع المحللين إلى إجراء تخفيضات كبيرة على تقديرات الإنتاج الروسي، مما ساعد العقود الآجلة للقمح على الوصول إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو وأذكى المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويتوقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض إنتاج روسيا من القمح بنحو 6% هذا العام.

ويمثل تقييم أشياء مثل تأثير الصقيع أحد التحديات التي تواجه وزارة الزراعة الأميركية، التي تصدر توقعات المحاصيل العالمية عن كثب ولم يعد لديها موظفون على الأرض في روسيا. وهذا يعني أنها تعتمد بشكل أكبر على صور الأقمار الصناعية، والتي قد لا تلتقط الضرر.

وقال مارك جيكانوفسكي، رئيس مجلس التوقعات الزراعية العالمية التابع لوزارة الزراعة الأميركية، إن عدم وجود أشخاص هناك "يضيف بوضوح طبقة من عدم اليقين إلى ما نقوم به".

تنشر الحكومة الروسية من حين لآخر توقعات الحصاد، في حين يقوم المستشارون المحليون المستقلون مثل IKAR بجولات المحاصيل وينشرون بانتظام تقديرات الإنتاج التي تراقبها السوق عن كثب.

وفي حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في الشهرين الماضيين، إلا أنها لا تزال أقل بنحو 50% عن المستوى القياسي المسجل في عام 2022 عندما عطلت الحرب تدفقات البحر الأسود. بالإضافة إلى ذلك، فإن الآفاق الأفضل للمحاصيل الأميركية يمكن أن تحد من المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

والسؤال الرئيسي هو كيف سيؤثر دمج شركات الحبوب في روسيا على السوق العالمية. وهي تحاول بالفعل تطبيق حد أدنى غير رسمي لسعر محاصيلها، كما أن السيطرة الأقوى على قطاع الحبوب ستسهل على الحكومة التأثير على الإمدادات.

كما لا توجد دلائل على أن روسيا تعطل إمداداتها بشكل ملحوظ - خاصة ليس بالطريقة التي فعلتها مع الغاز عندما قطعت الإمدادات عن أوروبا في أعقاب الحرب، مما أدى إلى إحداث فوضى في أسواق الطاقة. ويذهب قسم كبير من صادرات الحبوب الروسية إلى الدول التي تربطها بها علاقات سياسية جيدة.

ويسيطر أكبر 4 تجار روس الآن على 75% من الصادرات من محطات البحر الأسود الروسية، ارتفاعاً من 45% قبل 6 أعوام، وفقاً لديميتري ريلكو، مدير شركة IKAR الاستشارية ومقرها موسكو.

وقال في مؤتمر GrainCom المنعقد في جنيف هذا الشهر: "لقد شهدنا عملية اندماج دراماتيكية في السوق في أيدي عدد محدود للغاية من اللاعبين".