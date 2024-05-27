خبيرة للعربية: المؤشرات المصرية حبيسة "نطاق عرضي" بسبب "انتقائية" المستثمرين

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تشهد مؤشرات البورصة المصرية أداء جيداً منذ فترة، مع بعض الضغوط البيعية خلال جلسة اليوم الاثنين، ويأتي ذلك في وقت لا يزال القطاع العقاري يسيطر على جزء كبير من التداولات اليومية بنحو 25%.

وأكدت مدير التداول بشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، منى مصطفى، أن المؤشرات المصرية تتحرك في نطاق عرضي الآن وعلى مدار الجلسات الخمس الماضية، بسبب انتقائية المستثمرين، وعدم إقدامهم على الشراء والمخاطرة، في ظل شبه غياب للشراء المؤسسي.

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وأوضحت مصطفى في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق لا تزال ضعيفة، حتى الآن، ولا توجد تداولات كبيرة وسيولة خاصة أن الأسهم القيادية التي تحاول دعم الموجة الارتدادية بدأت تصل إلى مستويات المقاومة الخاصة بها، وتتعرض لضغوط بيعية.

كانت شركة "العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية" قد رفعت مؤخراً مستهدفاتها لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، مدفوعاً بالنتائج المالية القوية في عام 2023 والنمو المتوقع في عام 2024 أيضاً على خلفية ارتفاع التضخم بسبب ضعف الجنيه المصري.

ومع الأخذ في الاعتبار أن اللاعبين الرئيسيين المدرجين - عبر مختلف القطاعات - تمكنوا من تحقيق نمو قوي في الأرباح على مدى السنوات الثماني الماضية (2015-2023) يضاهي أو يتجاوز معدل التضخم والتغير في سعر الصرف الأجنبي.

ويأتي تحديث التوقعات في الوقت نفسه، الذي تتعزز فيه مستهدفات السوق من خلال انخفاض مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات في مصر بنسبة 65% تقريباً منذ 3 سبتمبر 2023.

وكان هذا مدفوعاً بصفقة بقيمة 35.0 مليار دولار بين مصر والإمارات من خلال شركة "القابضة ADQ لتطوير منطقة "رأس الحكمة"؛ وهو مشروع ضخم يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع على الساحل الشمالي لمصر بإجمالي استثمارات متوقعة تبلغ 150 مليار دولار.