شمال إفريقيا الأسرع نمواً.. أكبر 10 دول إنفاقاً على التسلح عالمياً

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بلغ إجمالي الإنفاق العسكري العالمي 2.443 تريليون دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6.8% بالقيمة الحقيقية عن عام 2022. وكانت هذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ عام 2009. أكبر 10 منفقين في عام 2023 - بقيادة الولايات المتحدة والصين وروسيا – جميعها زادت إنفاقها العسكري، وفقاً للبيانات الجديدة حول الإنفاق العسكري العالمي التي نشرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في أبريل الماضي.

وللعام التاسع على التوالي، ارتفع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 2443 مليار دولار. ولأول مرة منذ عام 2009، ارتفع الإنفاق العسكري في جميع المناطق الجغرافية الخمس التي حددها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، مع تسجيل زيادات كبيرة بشكل خاص في أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط.

اللافت في التقرير الذي اطلعت عليه "العربية Business"، أن أكبر نمو في الإنفاق العسكري كان من نصيب شمال إفريقيا، والتي سجلت نمواً بنسبة 38% في 2023 عن عام 2022. جاءت الزيادة بقيادة طفرة الإنفاق العسكري في الجزائر والمغرب بصورة أساسية.

وعزا التقرير النمو الكبير في الإنفاق العسكري الجزائري إلى عائدات الغاز الطبيعي الكبيرة مع تحول أوروبا إلى بدائل للغاز الروسي بعد حرب أوكرانيا.

ارتفع الإنفاق العسكري المقدر في الشرق الأوسط بنسبة 9.0% ليصل إلى 200 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي تشهده المنطقة في العقد الماضي.

وكان نصيب إسرائيل من هذا الحجم الهائل من الإنفاق 27 مليار دولار بزيادة 24% بعد اندلاع فتيل الحرب مع حماس والمخاطر من توسع دائرة الحرب.

ولم يشر التقرير إلى مصر سوى تعبيرياً من خلال صورة ملونة لدول العالم، والتي تكشف نسب الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت مصر من بين أقل معدلات التخصيص، حيث مثلت النفقات العسكرية أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث جاءت خريطة مصر باللون الأخضر المائل للزرقة وسط مجموعة شديدة التلون تحيط بها.

حجم هائل للإنفاق العسكري

وقال نان تيان، باحث أول في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI: "إن الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو استجابة مباشرة للتدهور العالمي في السلام والأمن". "تعطي الدول الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تخاطر بحدوث دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب بشكل متزايد."

وفي عام 2023، بلغ إنفاق الدول الأعضاء الـ 31 في الناتو 1341 مليار دولار، أي ما يعادل 55% من الإنفاق العسكري في العالم. وارتفع الإنفاق العسكري للولايات المتحدة بنسبة 2.3% ليصل إلى 916 مليار دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي. في عام 2023، زاد معظم أعضاء الناتو الأوروبيين إنفاقهم العسكري. وبلغت حصتها مجتمعة من إجمالي حلف شمال الأطلسي 28%، وهي أعلى نسبة منذ عقد من الزمن. أما نسبة الـ 4% المتبقية فقد جاءت من كندا وتركيا.

وقال لورنزو سكارازاتو، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي: "بالنسبة لدول الناتو الأوروبية، أحدثت الحرب في أوكرانيا خلال العامين الماضيين تغييراً جذرياً في النظرة الأمنية". "ينعكس هذا التحول في تصورات التهديد في تزايد حصص الناتج المحلي الإجمالي الموجهة نحو الإنفاق العسكري، حيث يُنظر بشكل متزايد إلى هدف الناتو المتمثل في 2% باعتباره خط الأساس وليس عتبة يجب الوصول إليها."

بعد عقد من التزام أعضاء الناتو رسميًا بهدف إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، حقق 11 من أصل 31 عضوًا في الناتو هذا المستوى أو تجاوزه في عام 2023 - وهو أعلى رقم منذ التعهد بهذا الالتزام. وهناك هدف آخر - وهو توجيه ما لا يقل عن 20% من الإنفاق العسكري إلى "الإنفاق على المعدات" - تم تحقيقه من قبل 28 عضوًا في الناتو في عام 2023، ارتفاعًا من 7 في عام 2014.

في المقابل، خصصت الصين، ثاني أكبر منفق عسكري في العالم، ما يقدر بنحو 296 مليار دولار للجيش في عام 2023، بزيادة قدرها 6.0% عن عام 2022. وكان هذا هو الارتفاع التاسع والعشرون على التوالي في الإنفاق العسكري للصين على أساس سنوي. وشكلت الصين نصف إجمالي الإنفاق العسكري في جميع أنحاء منطقة آسيا وأوقيانوسيا. وقد ربط العديد من جيران الصين الزيادات في إنفاقها بإنفاق الصين العسكري المتزايد.

وخصصت اليابان 50.2 مليار دولار لجيشها في عام 2023، وهو ما يزيد بنسبة 11% عن عام 2022. كما نما الإنفاق العسكري في تايوان بنسبة 11% في عام 2023، ليصل إلى 16.6 مليار دولار.

وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI: "توجه الصين الكثير من ميزانيتها العسكرية المتنامية لتعزيز الاستعداد القتالي لجيش التحرير الشعبي". "وقد دفع هذا حكومات اليابان وتايوان وغيرها إلى بناء قدراتها العسكرية بشكل كبير، وهو الاتجاه الذي سوف يتسارع أكثر في السنوات المقبلة".

حصص الإنفاق العسكري

تستحوذ الولايات المتحدة على نصيب الأسد من حيث قيمة الإنفاق العسكري، حيث بلغ 36% من إجمالي ما ينفقه العالم على سباق التسلح، تليها الصين بحصة 12%، ثم روسيا 4.5%، والهند 3.4%.