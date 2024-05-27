"سبيس إكس" تدرس بيع أسهم بـ 200 مليار دولار.. هذا ما سيحدث لثروة ماسك!

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بدأت شركة "سبيس إكس" SpaceX التابعة للملياردير إيلون ماسك، مناقشات حول بيع الأسهم الحالية بسعر يمكن أن يقدر قيمة الشركة المملوكة بشكل وثيق بنحو 200 مليار دولار، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية Business".

وتناقش "سبيس إكس" عرضاً للمناقصة - وهي معاملة تمكن الموظفين والمطلعين مثل المستثمرين من بيع الأسهم - والتي قد تبدأ في يونيو/حزيران، حسب ما قال بعض الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات سرية.

وقال أحد الأشخاص إن سعر عرض المناقصة القادم لم يتم تحديده بعد، لكن "سبيس إكس" تدرس طرح أسهم بسعر يتراوح بين 108 إلى 110 دولارات للسهم الواحد.

لم يتم الانتهاء من الشروط وقد يتغير حجم عرض المناقصة اعتماداً على اهتمام كل من البائعين والمشترين من الداخل.

بدوره، غرّد ماسك: "نحن نقوم بجولات سيولة للموظفين والمستثمرين كل 6 أشهر تقريباً"، في إشارة إلى عروض المناقصة الدورية. وقال إن "سبيس إكس" ليست بحاجة إلى رأس مال إضافي وستعيد شراء الأسهم.

وسيكون التقييم بقيمة 200 مليار دولار بمثابة علاوة على التقييم البالغ 180 مليار دولار الذي حصلت عليه الشركة من خلال عرض العطاء الأخير. وبالفعل، أصبحت شركة "سبيس إكس" على قدم المساواة مع بعض أكبر الشركات المتداولة علناً في العالم من حيث القيمة السوقية.

ووفقاً لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، فإن ثروة ماسك البالغة 191 مليار دولار تتشكل بالأساس من حصته البالغة 13% من شركة "تسلا" بقيمة 73.7 مليار دولار، وحصته في شركة "سبيس إكس" البالغة 42% بقيمة 71.2 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقييم لشركة "سبيس إكس" البالغ 180 مليار دولار، وفي حال زيادة قيمة الشركة إلى 200 مليار دولار، فإن حصة "ماسك" سترتفع قيمتها على الأقل بنحو 12.8 مليار دولار ما يضعه في المرتبة الثانية خلف الفرنسي برنارد أرنو، لقائمة أغنى المليارديرات في العالم.

حالياً يجلس مؤسس أمازون، جيف بيزوس، في مركز الوصافة مع ثروة صافية تقدر بنحو 201 مليار دولار.