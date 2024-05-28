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خاص كيف تترقب أسواق الطاقة قرارات "أوبك +" المقبلة؟

الشطي: المنظمة تجري دراسة واسعة قبل أي خطوة

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار النفط اليوم بدعم من توقعات انتعاش الطلب على الوقود والطاقة في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف، فضلاً عن ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" المقرر انعقاده في الثاني من يونيو/حزيران والمتوقع خلاله تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.

وأكد الخبير في شؤون الطاقة والنفط، محمد الشطي أن قرار "أوبك +" المقبل سيكون على ضوء احتياجات السوق، فتمديد التخفيضات، إذا تم إقراره سيكون بناء على حاجة الأسواق العالمية، حيث إن المنظمة تجري دراسة واسعة قبل اتخاذ قراراتها.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن كل السيناريوهات مطروحة، لكن التوقعات تشير إلى تمديدات التخفيضات، مشيراً إلى أن الضبابية حول مستقبل أسعار الفائدة تخيم على الأسواق، وهذا ما تأخذه منظمة أوبك في الحسبان.

يشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة ومدعومة بتوقعات الطلب القوي على الوقود من الولايات المتحدة خلال الصيف قبل قرار سياسة الإنتاج المرتقب في اجتماع تحالف أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو/حزيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو/تموز 21 سنتا إلى 83.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عقود أغسطس/آب الأكثر نشاطا 21 سنتا أيضا إلى 83.09 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو/تموز 1.18 دولار أو 1.52% إلى 78.90 دولار مقابل إغلاق يوم الجمعة بعدما جرى تداوله خلال عطلة أميركية دون تسوية.

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