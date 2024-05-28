البنوك تتخلى عن فروعها وتستبدلها بالخدمات عبر الإنترنت

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قد يكون خيار فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت إجباريا في الولايات المتحدة، حيث تتقلص الخيارات بصورة سريعة للغاية.

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن أكبر البنوك في البلاد تقوم بإغلاق الفروع بأعداد كبيرة. في العام الماضي، تم إغلاق 2454 فرعاً مصرفياً، وفقاً لـ S&P Global Market Intelligence. واعتباراً من ديسمبر، تقلص عدد فروع البنوك في الولايات المتحدة بأكثر من الخُمس مقارنة بعام 2009.

وتم إغلاق المزيد منذ ذلك الحين أيضاً. بين بنك أوف أميركا، وتشيس، ويو إس بنك، وكابيتال وان، وبنك بي إن سي، وويلز فارغو، وتي دي بنك، تم بالفعل إغلاق أكثر من 400 فرع بنك آخر في عام 2024. (يتصدر ويلز فارغو المجموعة بما لا يقل عن 88 ملف إغلاق بنك، وفقاً للمكتب مراقب العملة).

يأتي ذلك، بعد أن بدأت أسعار الفائدة المرتفعة في خفض أرباح البنوك، وهو ما قد يعني أن المزيد من الأميركيين قد يرون أقرب فرع لبنكهم يغلق أبوابه.

وقال ناثان ستوفال، رئيس أبحاث المؤسسات المالية في شركة S&P Global Market Intelligence: "لقد أدركت البنوك أن بصمتها المادية لا تحتاج إلى أن تكون كبيرة اليوم". "مع استمرار ضغوط الإيرادات، من المرجح أن تستمر البنوك في تقليص شبكات الفروع".

ولكن في حين أن فقدان فرع الحي الخاص بك قد يكون غير مريح، فإن الاتجاه الأوسع يعكس عدد الأميركيين الذين يفضلون إدارة أموالهم. تقدم البنوك عبر الإنترنت مزيجاً يصعب التغلب عليه من أسعار الفائدة المرتفعة والرسوم المنخفضة. مع استمرار تحسن التطبيقات المصرفية الرقمية، غالباً ما يكون من الأسرع والأسهل استخدام هاتفك لإجراء معظم المعاملات، كما يقول الخبراء.

وقال المستشار المالي المقيم في ستامفورد، كونيتيكت، تشاك فايلا: "أولئك الذين يمكنهم الارتياح مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت سيحصلون على مكافأة".

متى تتحول إلى البنك عبر الإنترنت؟

وحتى أن البنوك لم تعد تطلب إحضار رخصة القيادة والعديد من المستندات الورقية بالنسبة لفتح الحسابات عبر الإنترنت. في أقل من نصف ساعة يمكن فتح حساب بنكي باستخدام رقم الضمان الاجتماعي وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم الحساب أو رقم بطاقة الخصم لإجراء إيداع أولي. كما يمكن أيضاً إيداع شيك وتحويل الأموال وشراء شهادة إيداع والمزيد دون الحاجة إلى مغادرة أريكتك.

وقال جيم بيري، أحد كبار الاستراتيجيين في شركة ماركت إنسايتس، وهي شركة استشارية للبنوك: "إن قائمة الأشياء التي يتعين عليك القيام بها في الفرع تصبح أقصر فأقصر".

وبصرف النظر عن الفائدة الواضحة للخدمات المصرفية الرقمية التي توفر لك وقت السفر والطاقة، فإن البنوك عبر الإنترنت لديها نفقات عامة أقل والتي تترجم في كثير من الأحيان إلى شروط أفضل للمنتجات المالية.

بالنسبة للحسابات الجارية، فهذا يعني تخطي الرسوم الشهرية التي يمكن أن تأكل راتبك. وبالنسبة لحسابات التوفير، فهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة. في حين أن متوسط المعدل الوطني على حسابات التوفير هو 0.45% فقط، فإن العديد من البنوك عبر الإنترنت تقدم أسعاراً أعلى من 5%.