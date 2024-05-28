أسباب تراجع الشركات الغربية عن خططها للخروج من روسيا

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بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا عام 2022، تعهدت العشرات من الشركات بتقليص وجودها في روسيا، حيث سعى الغرب إلى تجويع اقتصاد البلاد وخزائن حرب الكرملين من النقد الأجنبي.

لكن موسكو رفعت تدريجيا تكلفة مغادرة الشركات، وفرضت خصما إلزاميا بنسبة 50% على الأصول من البلدان "غير الصديقة" المباعة للمشترين الروس وضريبة خروج بنسبة 15% كحد أدنى. كما أصبح من الصعب بشكل متزايد العثور على مشترين محليين مقبولين لدى البائع وموسكو على حد سواء، والذين لا تتعارض مشاركتهم مع العقوبات الغربية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية Business".

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أعلنت شركة "إير ليكيد" في سبتمبر 2022 أنها وقعت مذكرة تفاهم لبيع أعمالها في روسيا إلى فريق المديرين المحليين الذين كانوا يديرونها. ومع ذلك، لم تحصل الصفقة على موافقة الحكومة الروسية، مما ترك الشركة في طي النسيان.

ولم تعد بعض الشركات تشعر بأنها مضطرة إلى مغادرة البلاد. بدأت شركة Avon عملية بيع لأعمالها الروسية وتلقت عروضًا لكنها قررت عدم قبولها.

وقالت الشركة: "منذ أكثر من 135 عامًا، وقفت شركة أفون إلى جانب النساء أينما كن في العالم، بغض النظر عن العرق أو الجنسية أو العمر أو الدين".

في حين أعلنت شركة ريكيت في أبريل 2022 أنها "بدأت عملية تهدف إلى نقل ملكية أعمالها الروسية"، فإن رئيسها التنفيذي الجديد كريس ليشت اتخذ نهجا أكثر دقة.

وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز" الشهر الماضي: "نحن نواصل النظر في الخيارات، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا، وليس أقل تعقيدا". "كانت الحديث الأولي هو: هل ستبقى أم تذهب، والشركات تدفع الضرائب؟... أعتقد أننا نجري محادثة أكثر دقة".

وكانت الشركات المتعددة الجنسيات تدرك المتاعب التي تواجهها الشركات الغربية مثل "كارلسبيرغ" و"دانون"، التي تم الاستيلاء على أصولها بعد الإعلان عن خطط للمغادرة.

في حين تمكنت شركة دانون في نهاية المطاف من التوصل إلى صفقة لبيع الأصول بخصم كبير، لا يزال مصير "كارلسبيرغ" محصورا في معركة قانونية مطولة مع موسكو، وأحد كبار المديرين التنفيذيين السابقين للشركة يقبع في سجن روسي.

وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الزميلة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا، إن ارتفاع الأجور والوضع الاقتصادي الأكثر تفاؤلاً من المتوقع قد أدى إلى ازدهار الإنفاق، مما جعل روسيا أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات، وخاصة في قطاع المستهلكين.

وأضافت بروكوبينكو إن الموجة الأخيرة من عمليات التأميم التي استهدفت كلاً من المجموعات الأجنبية واللاعبين المحليين تظل "الخطر الرئيسي على المواطنين الأجانب في روسيا"، مضيفة: "لذلك إذا كانوا يرون أن هذا الخطر يمكن التحكم فيه، فلماذا لا يبقوا؟".

أعلنت شركة PepsiCo في مارس 2022 أنها علقت بيع وإنتاج مشروبها في روسيا، لكنها تواصل إدارة إحدى أعمالها في البلاد التي توظف 20 ألف شخص بشكل مباشر و40 ألف عامل زراعي بشكل غير مباشر.

"باعتبارنا شركة للأغذية والمشروبات، يجب علينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نلتزم بالجانب الإنساني في أعمالنا. كتب الرئيس التنفيذي رامون لاجوارتا في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين في سبتمبر 2022: "هذا يعني أن علينا مسؤولية الاستمرار في تقديم منتجاتنا الأخرى في روسيا".

توقفت شركة كوكا كولا المنافسة عن إرسال المشروبات الغازية إلى روسيا، لكن الدور تم شغله من قبل شركة تعبئة المشروبات العملاقة في المنطقة، كوكا كولا هيلينيك، التي تمتلك فيها حصة تبلغ 21 %. في أغسطس 2022، أنشأت شركة التعبئة شركة روسية مستقلة، Multon Partners، والتي تشمل إصداراتها الروسية من علامات Coca-Cola التجارية Dobry Cola، والتي أطاحت بشركة Coke الأصلية من الصدارة باعتبارها الأكثر مبيعًا في البلاد.

"إن Dobry Cola هو امتداد لعلامة تجارية موجودة في السوق، ويتم إنتاجها وتوزيعها بواسطة Multon Partners. وقالت شركة التعبئة: "ليس لها أي صلة بشركة كوكا كولا أو علاماتها التجارية".

من بين أكثر من 2000 شركة قالت إنها ستبقى في روسيا - والتي تشمل مجموعات المستهلكين مونديليز، ويونيليفر، ونستله، وفيليب موريس - أصبح بعضها أكثر انفتاحا بشأن خططها. قال الرئيس التنفيذي لشركة مونديليز مؤخرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المستثمرين "لا يهتمون أخلاقيا" بما إذا كانت المجموعات قد غادرت البلاد.