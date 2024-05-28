"OW Markets" للعربية: لا يوجد ضرورة لخفض "المركزي" الأوروبي الفائدة الأسبوع المقبل

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قال رئيس أبحاث السوق في "OW Markets" عاصم منصور، إن البنك المركزي الأوروبي، في حاجة بشكل أكبر من الفيدرالي الأميركي لخفض معدلات الفائدة نظرا لضعف معدلات النمو الاقتصادي والتعافي الضعيف في القطاعات التصنيعية والخدمية.

وأضاف منصور، في مقابلة مع "العربية Business"، أنه بالنظر إلى أسعار الطاقة والتي تؤثر بشكل كبير في معدلات التضخم في منطقة اليورو، والتراجع الأخير سيظهر أثره في معدلات التضخم والتي تراجعت من مستويات 11% في منتصف عام 2022 إلى قرب 2% وهي النسبة المستهدفة من قبل المركزي الأوروبي.

وأوضح أنه وفقا للمعتاد فإن المركزي الأوروبي يتبع خطوات الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة للحفاظ على الفارق بين عوائد السندات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن نشهد بعض التراجع ولكن هذا لن يجبر المركزي الأوروبي على خفض الفائدة في الاجتماع المقبل، ولكن قد يدفعه لتعديل توقعات الاقتصادية.

وتابع: "من المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري خفضا أو اثنين لمعدلات الفائدة في أوروبا والحفاظ على سعر اليورو أمام الدولار.. لا يوجد حاجة ضرورية لخفض الفائدة من قبل المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل".

وذكر أن الأسواق تتوقع بنسبة 50% نزولا من أكثر من 70% قيام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالهاو، إنه لا ينبغي للمركزي أن يستبعد خفض الفائدة في اجتماعي يونيو ويوليو، وهو ما يعارض آراء باقي الأعضاء الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه فكرة التخفيضات المتتالية.

ووصف فيليروي توقعات السوق بشأن استقرار الفائدة عند 2.8% في غضون خمس سنوات حاليا بأنها معقولة، وأن البنك المركزي لديه مجال كبير للتخفيض نحو مستويات تتراوح بين 2% و2.5%.

يُذكر أن معظم صناع السياسات متفقون على موعد التخفيض في يونيو، إلا أنهم مترددون عموما في الالتزام بمسار أبعد من ذلك.

وقال عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي بييرو كيبولوني، إن الوقت مناسب لخفض أسعار الفائدة في يونيو، مرددا تصريحات عضو مجلس الإدارة فابيو بانيتا.