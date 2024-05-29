الصين تنفق 828 مليون دولار لتطوير بطاريات السيارات الكهربائية عالية التقنية

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من المقرر أن تستثمر الصين حوالي 6 مليارات يوان (828 مليون دولار أميركي) لتعزيز تطوير نوع أكثر قوة وتقدماً من تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي".

تم إطلاق الخطة في وقت سابق من هذا العام وتركز على بطاريات الحالة الصلبة بالكامل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام يوم الأربعاء نقلاً عن مصادر لم تحددها. وقالت إن أكبر شركة لتصنيع البطاريات في العالم، شركة "CATL"، وشركتي صناعة السيارات الكبرى "BYD"، و"جيلي" من بين قائمة الشركات المختارة للبرنامج.

يُنظر إلى بطاريات الحالة الصلبة على أنها أكثر قوة ومتانة وأسرع في الشحن وأكثر أماناً من الجيل الحالي من خلايا أيون الليثيوم التي تهيمن على قطاع السيارات الكهربائية. لكن تطوير هذه البطارية التي قد تغير قواعد اللعبة يمثل تحدياً علمياً وتقنياً ولا يزال أمامنا سنوات قبل التسويق، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

على الأقل على المدى القصير، من المحتمل أن يقتصر استخدامها على السيارات الفاخرة بسبب ارتفاع تكاليف التصنيع والمواد الخام.

ويأتي الاستثمار في وقت حساس بالنسبة للعلاقات التجارية العالمية. وتقع السيارات الكهربائية الصينية تحت دائرة الضوء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اللتين اتهمتا الدولة الآسيوية بتصدير المخزون الفائض في الوقت الذي تواجه فيه تباطؤ الطلب في الداخل.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي قريباً نتائج تحقيقه في دعم بكين لقطاع السيارات الكهربائية، بما في ذلك ما إذا كانت تعتزم فرض رسوم جمركية على المركبات المستوردة. وقد ألمحت الصين بالفعل إلى أنها مستعدة للانتقام على الفور، مشيرة إلى أنها ستفرض رسوماً تصل إلى 25% على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة.

وفي الوقت نفسه، كشفت الولايات المتحدة عن زيادات واسعة النطاق في التعريفات الجمركية، مما أثار مخاوف من أن حلفائها قد يحذون حذوها.