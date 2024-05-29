شركة حوّلت 470 مليون دولار بالخطأ.. وكانت الشعرة الباقية في تسريع انهيارها

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مع انهيار شركة "أركيغوس كابيتال مانجمنت" في مارس 2021، بدأت في محاولة سحب الأموال الزائدة من حسابات التداول عبر وول ستريت. في ذلك الوقت، كان لديها حوالي 470 مليون دولار مع شركة "غولدمان ساكس".

ولكن بدلاً من سحب الأموال، قام أحد موظفي "أركيغوس" عن طريق الخطأ بإرسال هذا المبلغ إلى بنك "غولدمان ساكس"، ولم يعده البنك. وأدى ذلك إلى انخفاض مراكز مكتب عائلة بيل هوانغ بمقدار مليار دولار تقريباً، حيث كان يسعى جاهداً لدعم مراكزه والتعامل مع نداءات الهامش الضخمة التي من شأنها أن تغرقه بعد أيام، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

ظهرت هذه الحادثة التي لم يتم الكشف عنها سابقاً أثناء محاكمة هوانغ بتهم الاحتيال والتلاعب بالسوق. وفي نهاية المطاف، كلف انهيار شركته الأطراف المقابلة 10 مليارات دولار.

ووصف سكوت بيكر، رئيس إدارة المخاطر السابق في شركة أركيغوس، وهو أحد شهود الادعاء البارزين، الواقعة التي حدثت بالخطأ على المنصة أثناء الاستجواب من قبل محامي هوانغ، باري بيرك.

وقال بيرك أثناء استجواب بيكر: "لقد كان يوماً فوضوياً للغاية".

وشهد بيكر أن تحويل الأموال إلى غولدمان تم إرسالها من قبل باريما أوسي، عضو فريق عمليات Archegos، في 24 مارس 2021.

وشهد بيكر قائلاً: "كان لدى شركة أركيغوس ما يقرب من مليار دولار أقل في حسابها التشغيلي في بنك أوف أميركا بسبب هذا الخطأ". على الرغم من أن بنك غولدمان ساكس أشار في البداية إلى أنه سيعيد الأموال، إلا أن أحد مديري العلاقات في البنك أراد التحدث إلى رئيس المتداولين في شركة أركيغوس يدعى ويليام توميتا أولاً". وهي المحادثة التي لم تتم بحسب "بيكر".

توميتا هو الشاهد النجم الآخر للادعاء. وقد اعترف هو وبيكر بالذنب كجزء من صفقات التعاون ويدليان بشهادتهما على أمل الحصول على أحكام أكثر تساهلاً.

وكان بيكر، الذي كان واقفاً على المنصة منذ يوم الاثنين قبل الماضي، يشهد بأنه تم توجيهه للكذب على البنوك لزيادة القدرة التجارية ومن ثم شراء الوقت بشأن نداءات الهامش التي لا مفر منها. لقد قال إن أركيغوس كانت تتوقع 13 مليار دولار في نداءات الهامش في 25 مارس 2021. ومن غير الواضح ما إذا كان غولدمان قد تم تضمينه في هذا التقدير.

كما سألت ماري موليغان، محامية المتهم المشارك في قضية هوانغ، باتريك هاليغان، المدير المالي السابق لشركة أركيغوس، بيكر عن تعاملاته مع غولدمان أثناء استجوابها. وأدلى بيكر بشهادته سابقاً حول جهوده لجعل البنك طرفاً نظيراً لشركة أركيغوس في أواخر عام 2020، قائلاً إنه وتوميتا كذبا عند الطلب حيث كان لدى غولدمان "الكثير من الأسئلة".

وقال بيكر يوم الخميس إن هاليغان أخبره: "أعتقد أن غولدمان ساكس يحتاج إلى عقد الصفقة. لا ينبغي أن يكون البيع صعباً من جانبك".

وشهد شاهد آخر عمل مع الاثنين الأسبوع الماضي أن بيكر لم يتفق مع هاليغان، الذي كان رئيسه. ضغط موليغان على بيكر ليسأله عما إذا كان غير سعيد بالعمل لدى هاليغان"، بحسب شهادته التي نقلتها "بلومبرغ".

وسأل موليغان: "هاليغان رئيساً لا يسهل العمل معه، أليس كذلك؟".

وأجاب بيكر: "لا، لم أفعل ذلك". وأكد أنها كانت "مزحة مستمرة" في فريق العمليات لتجاهل تعليمات هاليغان، لكنه نفى اقتراح موليغان بأنه أخفى المركز النقدي الحقيقي لـ أركيغوس عن هاليغان في مارس 2021. وقال إن أي اختلافات كانت بين الحسابات الداخلية ومستويات النقد الفعلية.

في وقت التحويل العرضي إلى غولدمان، كانت شركة أركيغوس تسحب أموالاً فائضة من أي أطراف مقابلة يمكنها سحبها. وشهدت جنيفر ميراندا، العضو المنتدب لمجموعة جيفريز المالية، الأسبوع الماضي أن التدافع دفعها إلى الاتصال ببيكر.

وقالت ميراندا إنها تساءلت في ذلك الوقت: "ما هي حالة الطوارئ؟ لماذا؟". وقالت إنها سمحت لـ Archegos بسحب 240 مليون دولار بعد أن طمأن بيكر أن أركيغوس لديها أموال كافية.

كان بنك غولدمان أحد البنوك القادرة على تفريغ ممتلكاته من شركة أركيغوس بسرعة نسبية، مما سمح له بالخروج سالماً من الكارثة. وكان أكبر الأطراف المقابلة لشركة أركيغوس هو كريدي سويس غروب، وقد ساهمت خسائرها التجارية البالغة 5.5 مليار دولار مع هوانغ في انهيارها العام الماضي.