طلبات الاكتتاب على 4 شركات سعودية تسجل 176 مليار دولار

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اجتذبت 4 شركات سعودية ما مجموعه 659 مليار ريال (176 مليار دولار) من طلبات الاكتتاب العام الأولي، حيث توافد مديرو الصناديق على مبيعات الأسهم التي قدمت عوائد شبه مضمونة على مدى العامين الماضيين.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أن الطلبات على الاكتتابات العامة الأولية الجديدة تؤثر أيضاً على سوق الأسهم في السعودية. إذ أثر ذلك على مؤشر تداول لجميع الأسهم مقارنة مع نظرائه في الأسواق الناشئة للمرة الأولى منذ الوباء وانخفض بنسبة 8% تقريباً عن ذروته في مارس – ويرجع ذلك جزئياً إلى احتفاظ المستثمرين بالأموال النقدية للاستثمار في العروض.

وأظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ" أن المستثمرين المؤسساتيين قدموا طلبات بقيمة 341 مليار ريال للاكتتاب العام بقيمة 2.86 مليار ريال لشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه في وقت سابق من هذا الشهر. كما تلقت الشركة السعودية لحلول القوى العاملة طلبات شراء بقيمة 115 مليار ريال، تعادل 128 مرة أكثر من الأسهم المتاحة لمديري الصناديق.

فيما تلقت شركة رسن لتقنية المعلومات، إحدى أولى شركات التكنولوجيا المالية التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في الرياض، طلبات بقيمة 108.6 مليار ريال لطرحها العام الأولي بقيمة 841 مليون ريال، في حين تمت تغطية إدراج شركة مياهنا لمعالجة المياه 170 مرة من قبل المستثمرين، مع طلبات بقيمة 94.4 مليار ريال، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

انتعاش سريع

ارتفاع مستويات الطلب على الاكتتابات العامة الأولية في السعودية يرجع أيضاً إلى أدائها. فمن بين 61 شركة تم طرح أسهمها للاكتتاب العام في العامين الماضيين، ارتفعت 17 شركة بالحد الأقصى المسموح به وهو 30% في اليوم الأول من التداول، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وأظهرت البيانات أن أكثر من النصف أنهوا ظهورهم لأول مرة فوق سعر العرض، وكان متوسط ​​العائد الإجمالي 32%.

وفي الفترة نفسها، حققت الاكتتابات العامة الأولية في أوروبا، التي جمعت ما لا يقل عن 100 مليون دولار، عوائد بنسبة 5.2% في المتوسط.

وقال فيصل حسن، الرئيس التنفيذي للاستثمار في المال كابيتال: "إن العوائد الجيدة التي حققتها الاكتتابات العامة الأولية في الماضي القريب اجتذبت المستثمرين الأفراد والمؤسسات مما أدى إلى تنامي الطلب". وأضاف أن المستثمرين قدموا طلبات أكبر مع العلم أن مخصصاتهم النهائية ستكون أصغر نظراً لمستوى الطلب.