الدراسة في الخارج.. إليك أفضل 10 جامعات في آسيا لعام 2024!

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إذا كنت تفكر في الدراسة بالخارج واستكشاف الفرص الأكاديمية في آسيا؟ تسلط تصنيفات الجامعات العالمية الصادرة عن صحيفة التايمز للتعليم العالي لعام 2024 الضوء على المؤسسات التعليمية الاستثنائية في آسيا، إذ أظهرت الدراسة أن 7 جامعات من أفضل 100 جامعة في العالم هي من الصين.

ويؤكد التصنيف أيضاً الارتفاع الكبير في الجامعات داخل رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية Business".

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وفيما يلي أفضل 10 جامعات في آسيا لعام 2024:

1. جامعة تسينغهوا، الصين

تأسست جامعة تسينغهوا عام 1911، وتقدم 51 برنامجاً جامعياً وأكثر من 200 درجة دراسات عليا. تقع الجامعة في شمال غرب بكين، وتصنف ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى العالم وتحصل على أعلى 40 مركزاً في جميع تصنيفات.

2. جامعة بكين، الصين

تعد جامعة بكين، التي تأسست في نهاية القرن التاسع عشر، أول جامعة وطنية حديثة في الصين. وتشتهر ببرامجها المتعلقة بالعلوم الفيزيائية والهندسة، كما أنها تضم ​​أكبر مكتبة جامعية في آسيا تضم ​​11 مليون كتاب وموارد.

3. جامعة سنغافورة الوطنية

وباعتبارها أقدم وأكبر مؤسسة في سنغافورة، تتفوق جامعة سنغافورة الوطنية في مجال البحث والابتكار. وهي تُصنف ضمن أفضل 20 جامعة على مستوى العالم، مع نقاط قوة ملحوظة في الهندسة والتكنولوجيا والقانون وعلوم الكمبيوتر. ومن بين خريجيها 4 رؤساء وزراء ورؤساء سنغافوريين، ورئيسي وزراء ماليزيين.

3. جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة

جامعة نانيانغ التكنولوجية هي مؤسسة بحثية مكثفة ولها 3 فروع جامعية في سنغافورة. وتتميز بشكل بارز في تصنيفات جامعة آسيا وتتفوق في الهندسة والتكنولوجيا وعلوم الكمبيوتر.

5. جامعة طوكيو،اليابان

وصعدت جامعة طوكيو، الجامعة الأعلى تصنيفاً في اليابان، 3 مراكز لتدخل المراكز الخمسة الأولى في آسيا. تأسست عام 1877 كأول جامعة وطنية في اليابان، وتقدم دورات عبر نطاق أكاديمي واسع ولديها هيكل دورات فريد من نوعه مع برنامج أولي للفنون الحرة يتبعه دراسات متخصصة.

6. جامعة هونغ كونغ

تضم جامعة هونغ كونغ 10 كليات أكاديمية حيث اللغة الإنجليزية هي لغة التدريس الأساسية. تشمل هذه الكليات الهندسة المعمارية والفنون والأعمال والاقتصاد (كلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ)، وطب الأسنان، والتعليم، والهندسة، والقانون، والطب (كلية الطب لي كا شينغ)، والعلوم والعلوم الاجتماعية.

باعتبارها جامعة دولية، تستضيف جامعة هونغ كونغ أكثر من 5000 طالب دولي من 90 دولة ومنطقة، مما يوفر العديد من الفرص للطلاب للدراسة في الخارج.

7. جامعة شنغهاي جياو تونغ، الصين

تقدم جامعة Shanghai Jiao Tong أكثر من 60 برنامجاً جامعياً في 9 تخصصات رئيسية: الاقتصاد والقانون والأدب والعلوم والهندسة والزراعة والطب والإدارة والفنون. وتضم الجامعة أكثر من 16000 طالب جامعي وأكثر من 280000 طالب دراسات عليا، بما في ذلك أكثر من 6000 مرشح للدكتوراه في حوالي 200 برنامج. تضم الجامعة أيضاً 11 مختبراً حكومياً ومركزاً وطنياً للأبحاث الهندسية.

8. جامعة فودان، الصين

9. جامعة تشجيانغ، الصين

10. الجامعة الصينية في هونغ كونغ.