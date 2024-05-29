الفرنسي "برنارد أرنو" أغنى رجل في العالم.. ملياردير شركات السلع الفاخرة

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أصبح الفرنسي، برنارد أرنو أول أوروبي يتصدر قائمة أغنى أغنياء العالم في ديسمبر 2022، عندما وصلت ثروته حينها إلى 171 مليار دولار، والتي تزامنت مع انهيار كبير في ثروة الأميركي، إيلون ماسك بنحو 107 مليارات دولار في العام نفسه.

وحالياً تبلغ ثروة برنارند أرنو 211 مليار دولار، وفقاً لقائمة "بلومبرغ للمليارديرات".

غالبية ثروة أرنو مستمدة من حصة قدرها 48% في "LVHM"، أكبر شركة لتصنيع السلع الفاخرة في العالم. ويمتلك الأسهم من خلال كيانات مرتبطة بشركة "Financiere Agache"، وهي شركة مقرها باريس تشرف على استثمارات أرنو وعائلته، وفقًا للتقرير السنوي لشركة LVMH لعام 2023.

يُنسب إلى أرنو جميع الأسهم التي تمتلكها الشركة العائلية القابضة في "LVMH"، بالإضافة إلى ممتلكاتها الأخرى، لتعكس مكانته كأعلى مسؤول تنفيذي في الشركة ورئيسها.

تم تحديث التقييم في 22 مارس 2024، لاستبعاد كريستيان ديور باعتباره الكيان القابض لحصة عائلة أرنو في LVMH، مما أدى إلى ارتفاع التقييم بنحو 30 مليار دولار.

وتشمل الالتزامات في التحليل الديون التي تحتفظ بها شركة Financiere Agache والمرتبطة بشراء وإعادة هيكلة الأسهم العامة. وتستند قيمة ممتلكاته النقدية على تحليل توزيعات الأرباح وأداء السوق والمعاملات الداخلية والضرائب والمساهمات الخيرية.

ولد برنارد أرنو في بلدة روبيه بشمال فرنسا عام 1949، وبعد تخرجه بدرجة الهندسة من مدرسة الفنون التطبيقية في باريس، انضم إلى شركة عائلته وأقنع والده بالخروج من أعمال البناء الخاصة بها والتركيز على العقارات.

كيف دخل "أرنو" سوق السلع الفاخرة؟

ودخل أرنو سوق السلع الفاخرة في عام 1984، عندما تولى إدارة مجموعة المنسوجات المفلسة التي كانت تمتلك كريستيان ديور. لقد باع جميع الشركات الأخرى للشركة واستخدم العائدات لشراء حصة مسيطرة في LVMH.

وتشمل عمليات الاستحواذ الأخرى التي قام بها: فندي، وتاغ هوير، وبولغاري. كما سعى لشراء دار المزادات سوثبي ومتاجر التجزئة غوتشي، وفشل في ذلك، لكنهما خسرا أمام منافسه الملياردير فرانسوا بينو في عام 2010.

وافقت LVMH على التنازل عن حصتها البالغة 23% في هيرميس لمساهميها في سبتمبر 2014، منهية معركة استمرت 4 سنوات للسيطرة على العلامة التجارية الفاخرة. وظل أكبر مساهم فردي فيها حتى يوليو 2017، عندما باع معظم أسهمه كجزء من صفقة بقيمة 13.2 مليار دولار لتعزيز سيطرته على كريستيان ديور.

وفي عام 2013، استحوذت شركة LVMH على شركة ملابس الكشمير Loro Piana مقابل 2.6 مليار دولار.

السيطرة على شركة مجوهرات أميركية

وفي يناير 2021، أكملت المجموعة عملية استحواذ بقيمة 15.8 مليار دولار على شركة المجوهرات الأميركية الشهيرة (Tiffany & Co)، وهي أكبر عملية استحواذ على الإطلاق في صناعة المجوهرات الفاخرة.

ويعيش الملياردير على الضفة اليسرى لباريس مع زوجته الثانية، عازفة البيانو هيلين مرسييه. تشمل مجموعته الفنية من اللوحات الحديثة والمعاصرة قطعًا لجان ميشيل باسكيات وداميان هيرست وماوريتسيو كاتيلان وآندي وارهول وبابلو بيكاسو.

أثار أرنو جدلاً حول الضرائب في فرنسا في عام 2012 عندما كشفت الحكومة البلجيكية عن أنه يسعى إلى أن يصبح مواطنًا بلجيكيًا، وقال أرنو إنه يعتزم الاستمرار في دفع الضرائب في فرنسا، ويهدف طلبه إلى حماية المؤسسة التي أنشأها في بلجيكا "لحماية المصالح المالية والثروات" لورثته، وفي أبريل 2013، سحب طلبه باعتباره "بادرة على ارتباطه بفرنسا وإيمانه بمستقبلها".