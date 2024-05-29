"سامسونغ" تواجه تحقيقاً بعد تعرض اثنين من العاملين في مجال الرقائق للإشعاع

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تجري السلطات الكورية الجنوبية تحقيقاً مع شركة سامسونغ، بعد تقييم تعرض اثنين من العاملين في أحد مصانع عملاق التكنولوجيا للإشعاع.

وقالت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية في بيان مترجم عبر غوغل، اليوم الأربعاء، إن المريضين اللذين يدخلان المستشفى، ظهرت عليهما أعراض "غير طبيعية" للتعرض للإشعاع في أصابعهما، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

وأظهرت اختبارات الدم العامة للمرضى نتيجة طبيعية، بحسب السلطات.

ووقعت حادثة التعرض للإشعاع المحتملة في مصنع جيهيونج التابع لشركة سامسونغ، والذي يقع على بعد حوالي 25 ميلاً جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقالت السلطات إنها أوقفت استخدام الآلة المسؤولة عن الحادث. السبب الدقيق للتعرض للإشعاع غير معروف في الوقت الحالي، وتجري لجنة السلامة والأمن النووي تحقيقاً مستمراً.

وقالت اللجنة إنها ستتخذ المزيد من الخطوات إذا تأكدت أي انتهاكات لقوانين السلامة.