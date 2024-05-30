أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات في الصين تتراجع إلى مناطق الانحدار

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أصبحت أسهم التكنولوجيا والعقارات في الصين على حافة التصحيح الفني، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى استدامة الانتعاش الأخير في أسهم البلاد.

ارتفع مؤشر "هانغ سينغ تيك" بنسبة 26% من أدنى مستوى له في أبريل، في حين ارتفع مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" للأسهم العقارية في الصين وهونغ كونغ بنسبة 74%. لكنهم تراجعوا منذ ذلك الحين، مما يشير إلى أن التقدم ربما كان مجرد لعبة تكتيكية على التقييمات الرخيصة. ولا تزال المخاوف بشأن الأرباح وخيبة الأمل من التحفيز الحكومي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على المعنويات، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكتب الخبير الاستراتيجي الصيني في شركة جافيكال للأبحاث، توماس جاتلي، في مذكرة يوم الأربعاء: "يمثل التراجع منذ 20 مايو عودة الشكوك في أن الخطاب السياسي سيترجم إلى واقع". وأضاف "على المدى الطويل، المفتاح لتحقيق مكاسب أكثر استدامة هو التحول بعيدا عن ديناميكيات صافي السيولة السلبية الدائمة - وهو التحول الذي من المرجح أن ينطوي على إعادة تقييم السياسة الصناعية في الصين".

وتؤدي حروب الأسعار المكثفة في خدمات الذكاء الاصطناعي في الصين والحرب التجارية المتفاقمة مع الولايات المتحدة إلى فرض ضغوط على شركات التكنولوجيا. كما فشلت إجراءات التيسير العقاري الإضافية التي اتخذتها المدن الكبرى وحزمة الإنقاذ الواسعة في الصين في تهدئة المخاوف بشأن تحسن المبيعات.

وظل مديرو الأموال، الذين أحرقتهم سنوات من الأداء الضعيف في الأسهم المحلية، حذرين. ويقلل الارتفاع التدريجي أيضاً من احتمالات الأداء المتفوق للأسواق الناشئة، مما يختبر ثقة مستثمري القيمة الذين تحولوا إلى الأسهم الرخيصة في الصين من أسواق النمو الأكثر تكلفة مثل الهند.

وقد يمهد الوضع الضعيف لمستثمري الأسواق الناشئة في الصين الطريق لمزيد من التدفقات إلى السوق عندما تتحسن التوقعات الاقتصادية. وقد يتم دعم السوق أيضاً بجهود مثل الإنفاق القياسي على عمليات إعادة شراء الأسهم هذا العام.

وقال شين منغ، مدير بنك تشانسون وشركاه الاستثماري ومقره بكين: "يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت السياسات التي تم إصدارها قادرة على معالجة المشاكل الأساسية في التباطؤ الاقتصادي"، الأمر الذي يجعل الصناديق مترددة بشأن الاستثمار المستمر في القطاعين.