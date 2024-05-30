مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أسواق الأسهم الصينية
أسواق الأسهم الصينية
اقتصاد الصين

أسهم شركات التكنولوجيا والعقارات في الصين تتراجع إلى مناطق الانحدار

حروب الأسعار المكثفة في خدمات الذكاء الاصطناعي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة تضغط على شركات التكنولوجيا الصينية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

أصبحت أسهم التكنولوجيا والعقارات في الصين على حافة التصحيح الفني، الأمر الذي يثير الشكوك حول مدى استدامة الانتعاش الأخير في أسهم البلاد.

ارتفع مؤشر "هانغ سينغ تيك" بنسبة 26% من أدنى مستوى له في أبريل، في حين ارتفع مؤشر "بلومبرغ إنتليجنس" للأسهم العقارية في الصين وهونغ كونغ بنسبة 74%. لكنهم تراجعوا منذ ذلك الحين، مما يشير إلى أن التقدم ربما كان مجرد لعبة تكتيكية على التقييمات الرخيصة. ولا تزال المخاوف بشأن الأرباح وخيبة الأمل من التحفيز الحكومي والتوترات الجيوسياسية تؤثر على المعنويات، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكتب الخبير الاستراتيجي الصيني في شركة جافيكال للأبحاث، توماس جاتلي، في مذكرة يوم الأربعاء: "يمثل التراجع منذ 20 مايو عودة الشكوك في أن الخطاب السياسي سيترجم إلى واقع". وأضاف "على المدى الطويل، المفتاح لتحقيق مكاسب أكثر استدامة هو التحول بعيدا عن ديناميكيات صافي السيولة السلبية الدائمة - وهو التحول الذي من المرجح أن ينطوي على إعادة تقييم السياسة الصناعية في الصين".

فشل استحواذ "بي إتش بي" على "أنجلو أميركان" مقابل 49 مليار دولار شركات استحواذ فشل استحواذ "بي إتش بي" على "أنجلو أميركان" مقابل 49 مليار دولار

وتؤدي حروب الأسعار المكثفة في خدمات الذكاء الاصطناعي في الصين والحرب التجارية المتفاقمة مع الولايات المتحدة إلى فرض ضغوط على شركات التكنولوجيا. كما فشلت إجراءات التيسير العقاري الإضافية التي اتخذتها المدن الكبرى وحزمة الإنقاذ الواسعة في الصين في تهدئة المخاوف بشأن تحسن المبيعات.

وظل مديرو الأموال، الذين أحرقتهم سنوات من الأداء الضعيف في الأسهم المحلية، حذرين. ويقلل الارتفاع التدريجي أيضاً من احتمالات الأداء المتفوق للأسواق الناشئة، مما يختبر ثقة مستثمري القيمة الذين تحولوا إلى الأسهم الرخيصة في الصين من أسواق النمو الأكثر تكلفة مثل الهند.

وقد يمهد الوضع الضعيف لمستثمري الأسواق الناشئة في الصين الطريق لمزيد من التدفقات إلى السوق عندما تتحسن التوقعات الاقتصادية. وقد يتم دعم السوق أيضاً بجهود مثل الإنفاق القياسي على عمليات إعادة شراء الأسهم هذا العام.

وقال شين منغ، مدير بنك تشانسون وشركاه الاستثماري ومقره بكين: "يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما إذا كانت السياسات التي تم إصدارها قادرة على معالجة المشاكل الأساسية في التباطؤ الاقتصادي"، الأمر الذي يجعل الصناديق مترددة بشأن الاستثمار المستمر في القطاعين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة هبوط اضطراري لمقاتلتي "أف-35" في اليابان بسبب مشكلة ميكانيكية غير معروفة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط