الصين تفرض غرامة قياسية على "PWC" بسبب أعمال التدقيق في إيفرغراند

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تستعد الصين لفرض غرامة قياسية على شركة PricewaterhouseCoopers LLP وتعليق بعض العمليات المحلية لمدقق الحسابات العالمي بسبب دورها في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي المزعومة في البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت "بلومبرغ" عن مصادر، أن وزارة المالية قد تعلن عن العقوبات على شركة برايس ووترهاوس كوبرز في أقرب وقت هذا الأسبوع بسبب أعمال التدقيق الخاصة بها لمجموعة "تشاينا إيفرغراند". وقالت المصادر إن شركة برايس ووترهاوس كوبرز تواجه غرامة لا تقل عن مليار يوان (138 مليون دولار). ومن شأن ذلك أن يتجاوز الغرامة القياسية السابقة على شركة المحاسبة "ديلويت" البالغة 212 مليون يوان في عام 2023.

وقالت المصادر، إن جزءاً من العقوبات يمكن أن يشمل أيضاً وقف العمليات في بعض مكاتب برايس ووترهاوس كوبرز في البر الرئيسي، مضيفين أن القرار ليس نهائياً وقد تكون التفاصيل عرضة للتغيير.

ولم تستجب وزارة المالية وشركة برايس ووترهاوس كوبرز على الفور لطلبات بلومبرغ للتعليق.

أصبحت شركة برايس ووترهاوس كوبرز تحت الأضواء بعد أن أطلقت الصين واحدة من أكبر التحقيقات في الاحتيال المالي في التاريخ والتي شملت المطور إيفرغراند.

وفرضت السلطات في وقت سابق من هذا العام غرامة قدرها 4.18 مليار يوان على شركة العقارات التي كانت تحقق نجاحاً كبيراً، وقالت إن الوحدة الرئيسية للشركة، هينجدا، بالغت في تقدير إيراداتها بمقدار 564 مليار يوان في العامين حتى عام 2020.

وقال بينغيانغ جاو، أستاذ المحاسبة والقانون في كلية إدارة الأعمال بجامعة هونغ كونغ، إن العقوبة ستضر بسمعة شركة برايس ووترهاوس كوبرز و"تؤثر سلباً على ثقة الجمهور في المحاسبة". "لن أتفاجأ إذا تقلصت حصة سوق التدقيق من قبل تلك الامتيازات العالمية في الصين".

فقدت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بالفعل عدداً قليلاً من العملاء الصينيين في شهر مايو وحده، مما أضاف إلى قائمة تضم أكثر من 12 شركة توقفت عن تدقيق حساباتها في البلاد في العامين الماضيين. ومن بين هذه الشركات شركة تشاينا تايبينغ للتأمين القابضة، وشركة بنك التجار الصيني، وشركة التأمين الشعبية.

وتأتي العقوبات في الوقت الذي زاد فيه الرئيس شي جين بينغ تركيزه على معالجة المخاطر المالية والجريمة لتحقيق الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي اجتماع للمكتب السياسي يوم الاثنين، أصدر شي تعليماته إلى الهيئات التنظيمية المالية والحكومات المحلية بتنفيذ قواعد جديدة والتأكد من أن الرقابة المالية تتمتع "بأسنان".

عملت "برايس ووترهاوس كوبرز" كمدقق حسابات لشركة Evergrande لأكثر من عقد من الزمن حتى استقالتها في يناير 2023 بسبب ما قال المطور إنها خلافات متعلقة بالتدقيق.

ومن بين شركات المحاسبة الأربع الكبرى، كانت شركة برايس ووترهاوس كوبرز واحدة من أكثر الشركات استخداماً من قبل شركات العقارات الصينية المدرجة في هونغ كونغ، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. وقد قامت بمراجعة دفاتر بعض أكبر المطورين في البلاد، بما في ذلك شركة "كانتري غاردن"، و"Sunac China Holdings Ltd"، قبل أن تتخلف أيضاً عن سداد ديونها.

أعلنت ذراع شركة برايس ووترهاوس كوبرز في البر الرئيسي الصيني، التي تضم أكثر من 1600 محاسب معتمد، عن إيرادات بلغت 7.9 مليار يوان (1.1 مليار دولار) في عام 2022، مما يجعلها صاحبة الدخل الأعلى بين أكثر من 9000 منافس محلي، وفقاً للبيانات الرسمية. ومع ذلك، لا يزال هذا جزءاً صغيراً من إيراداتها العالمية البالغة 50.3 مليار دولار خلال العام.

واجهت شركة برايس ووترهاوس كوبرز مشكلات في ولايات قضائية أخرى. وفي هونغ كونغ، قال مجلس التقارير المالية بالمدينة في عام 2022 إنه يبحث في البيانات المالية لشركة Evergrande لعام 2020 ويوسع التحقيق في المراجعة التي أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وتعهدت الشركة في وقت سابق بتعزيز ضوابط الحوكمة في أستراليا بشأن مسائل تتعلق بتضارب خطير في المصالح في تسريب خطط الضرائب الحكومية لعملائها. كما تم تغريم شبكتها في المملكة المتحدة بمبلغ 5.6 مليون جنيه إسترليني بسبب فشلها في تدقيق شركة Babcock International Group Plc.