انتعاش صادرات الساعات السويسرية بعد قفزة مفاجئة في الطلب الأميركي

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سجلت صادرات الساعات السويسرية الشهرية زيادة مفاجئة في أبريل، حيث عوض انتعاش الطلب على الساعات الفاخرة والمتميزة في الولايات المتحدة واليابان الضعف المستمر من الصين.

وقال اتحاد صناعة الساعات السويسرية، اليوم الخميس، إن الشحنات ارتفعت بنسبة 4.5% من حيث القيمة إلى 2.1 مليار فرنك سويسري (2.3 مليار دولار) في أبريل مقارنة بالعام السابق. وتأتي هذه الزيادة في أعقاب انخفاض حاد في الشهر السابق. وقد ساعدتهم قفزة بنسبة 11.6% في الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للساعات السويسرية، والتي عكست الانخفاض الذي تعرضت له في مارس، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

من جانبه، قال جان فيليب بيرتشي، محلل فونتوبل، إن الإحصائيات الشهرية كانت "قوية بشكل مدهش"، مشيراً إلى الأداء الجيد من العلامات التجارية الراقية مثل رولكس وباتيك فيليب وكارتييه. وقال بيرتشي في تقرير: "العلامات التجارية الأخرى، خاصة في القطاعات الدنيا، لا تزال في وضع إعادة التعيين بعد فترة باهظة بعد كوفيد".

وتأتي القفزة المفاجئة وسط انخفاض الطلب العالمي على الساعات السويسرية، التي تمتعت بطفرة غير مسبوقة بعد انتهاء عمليات الإغلاق الوبائية في عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، دفعت أسعار الفائدة المرتفعة والنمو الاقتصادي الهش والصراعات الجيوسياسية المشترين إلى كبح إنفاقهم. يتصارع صانعو الساعات أيضاً مع استمرار قوة الفرنك السويسري مقابل العملات الأخرى، مما أدى إلى زيادة الأسعار في بعض الأسواق وردع العملاء.

وارتفعت الشحنات إلى اليابان بنسبة 13.6% مع استمرار ضعف الين في دفع مبيعات السياح، في حين ظل الطلب من الصين فاتراً في أبريل، مع انخفاض الصادرات إلى ثاني أكبر سوق للساعات السويسرية بنسبة 7.5%.

واصلت شحنات النماذج التي يزيد سعرها عن 3000 فرنك تفوقها في الأداء، حيث ارتفعت بنسبة 7.8% من حيث القيمة في أبريل و6.1% من حيث الوحدات. ومع ذلك، انخفضت قيمة الساعات الأقل تكلفة - والتي تتراوح أسعارها بالجملة بين 500 فرنك و3000 فرنك - بنسبة 10%.

ويتبع التقرير مبيعات الساعات الفصلية الأفضل من المتوقع من شركة Richemont، الشركة المصنعة لساعات Vacheron Constantin وIWC وJaeger-LeCoultre. وأعلنت المجموعة السويسرية الفاخرة هذا الشهر عن انخفاض بنسبة 4% في المبيعات الفصلية في قسم صناعة الساعات المتخصص لديها مقارنة بالعام السابق.